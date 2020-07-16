Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъМинэкономики выступило за снижение тарифов «Транснефти»

Минэкономики, Минэнерго, Минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по поручению вице-премьера Юрия Борисова к 15 июля подготовили предложения по снижению тарифов «Транснефти», о котором в мае на фоне падения цен на нефть попросил президента РФ глава «Роснефти» Игорь Сечин.
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Александр Новак
Принятие этих мер в совокупности позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на нефтепродукты, будет способствовать дисциплине на топливном рынке и поможет избежать чрезмерной волатильности.
— Александр Новак, российский политикРБК 12:52
с чего всё началось
В сообщении
 на сайте обоих ведомств говорится, что этот способ в итоге позволит стабилизировать рынок моторного топлива в условиях "ускоренных темпов восстановления спроса".
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