с чего всё началось

Принятие этих мер в совокупности позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на нефтепродукты, будет способствовать дисциплине на топливном рынке и поможет избежать чрезмерной волатильности.

Минэкономики, Минэнерго, Минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по поручению вице-премьера Юрия Борисова к 15 июля подготовили предложения по снижению тарифов «Транснефти», о котором в мае на фоне падения цен на нефть попросил президента РФ глава «Роснефти» Игорь Сечин.

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