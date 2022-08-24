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Минэкономразвития: Инфляция замедлилась, цены упали в первую очередь на продукты

За неделю, с 16 по 22 августа, инфляция в России замедлилась до 14,6% в годовом выражении против 14,87%, сообщило Минэкономразвития РФ.
Татар-информ
"На неделе с 16 по 22 августа 2022 года дефляция на потребительском рынке продолжилась и составила 0,15%. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 14,6%", - отмечается в обзоре.
ТАСС
Как отмечает министерство, на прошедшей неделе снижение цен зафиксировано во всех секторах потребительского рынка.
РИА Новости
Немного снизились цены на непродовольственные товары (минус 0,04%) и продолжилось удешевление товаров в сегменте туристических и регулируемых услуг (минус 0,06%) при сохраняющемся удешевлении авиабилетов.
BFM.ru

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