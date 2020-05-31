Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruМинэкономразвития: Падение ВВП России в апреле составило 12%

Снижение ВВП за четыре месяца оценивается на уровне -1,9% в годовом выражении. В ведомстве отметили, что такие показатели стали следствием нерабочего апреля. Снижению способствовало и сохранение негативной внешнеэкономической конъюнктуры и карантинных мер в государствах – торговых партнерах России.
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Общество

В Челябинской области отменили карантин для москвичей и петербуржцев

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Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%

По словам источника «Коммерсанта» в одной из авиакомпаний, отмена требования по социальному дистанцированию при рассадке в самолетах пойдет отрасли на пользу, но не позволит перевозчикам выйти в прибыль этим летом.
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Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
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Здоровье

Профессор назвал новую группу риска для коронавируса

В группу риска по коронавирусу можно отнести курящих и пьющих людей, заявил профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин в беседе с "Парламентской газетой".
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Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru вчера в 00:25
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Общество

В Белоруссии прошли пикеты в поддержку соперников Лукашенко на выборах

31 мая в Минске, других крупных городах Белоруссии и районных центрах прошли массовые пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты нескольких участников избирательной кампании, альтернативных действующему лидеру Александру Лукашенко, сообщает TUT.by.
РБК 19:53
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Религия

В Подмосковье разрешили ходить в храмы

Вести.Ru 12:15
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
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Политика

Путин предложил обсудить открытие туризма в некоторых странах

Президент Владимир Путин предложил Совбезу обсудить отмену этих ограничений для туризма.
Телеканал 360° вчера в 07:30
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Общество

Использовать средства маткапитала граждане РФ смогут без помощи банков

Москва, 1 июня 2020, 05:11 — REGNUM Воспользоваться средствами материнского капитала при покупке недвижимости российские семьи смогут без посредничества банков.
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Космос

В Роскосмосе не понимают «истерики» вокруг запуска корабля Crew Dragon

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Общество

С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей

С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru 17:26
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Общество

NYT: Трампа уводили в бункер во время протестов у Белого дома

Президент США Дональд Трамп был уведен в подземный бункер во время протестов рядом с Белым домом в пятницу вечером.
Газета.Ru 21:59
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Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
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Фильм «Текст» признали лучшим по версии Премии АПКиТ

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Армия и оружие

Провокация в небе: как США действует на нервы Китаю

Дозаправку американского самолета-разведчика над Тайваньским проливом китайские власти расценили как провокацию.
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Украинский военный пропал на границе с Крымом

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Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе

Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
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В войсках ЮВО на Северном Кавказе начался новый учебный период

В войсках ЮВО, расположенных в республиках Северного Кавказа, начался летний период обучения.
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Подлодка «Вепрь» будет передана Северному флоту в конце июня

Атомная подводная лодка «Вепрь» будет передана Северному флоту в конце июня.
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В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

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«Мерседес» выступает против идеи с реверсивной стартовой решеткой

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Санчо получил желтую карточку за футболку со словами о Джордже Флойде

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