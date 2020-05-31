Экономика
RuNews24.ruМинэкономразвития: Падение ВВП России в апреле составило 12%
Снижение ВВП за четыре месяца оценивается на уровне -1,9% в годовом выражении. В ведомстве отметили, что такие показатели стали следствием нерабочего апреля. Снижению способствовало и сохранение негативной внешнеэкономической конъюнктуры и карантинных мер в государствах – торговых партнерах России.
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Общество
В Челябинской области отменили карантин для москвичей и петербуржцев
В Челябинской области отменили 14-дневный карантин для прибывших в регион жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
Уральский меридиан 04:50
Транспорт
Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%
По словам источника «Коммерсанта» в одной из авиакомпаний, отмена требования по социальному дистанцированию при рассадке в самолетах пойдет отрасли на пользу, но не позволит перевозчикам выйти в прибыль этим летом.
РБК 23:11
Здоровье
Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками
Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо 02:05
Здоровье
Профессор назвал новую группу риска для коронавируса
В группу риска по коронавирусу можно отнести курящих и пьющих людей, заявил профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин в беседе с "Парламентской газетой".
РИА Новости 20:55
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru вчера в 00:25
Общество
В Белоруссии прошли пикеты в поддержку соперников Лукашенко на выборах
31 мая в Минске, других крупных городах Белоруссии и районных центрах прошли массовые пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты нескольких участников избирательной кампании, альтернативных действующему лидеру Александру Лукашенко, сообщает TUT.by.
РБК 19:53
Религия
В Подмосковье разрешили ходить в храмы
Вести.Ru 12:15
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
Политика
Путин предложил обсудить открытие туризма в некоторых странах
Президент Владимир Путин предложил Совбезу обсудить отмену этих ограничений для туризма.
Телеканал 360° вчера в 07:30
Общество
Использовать средства маткапитала граждане РФ смогут без помощи банков
Москва, 1 июня 2020, 05:11 — REGNUM Воспользоваться средствами материнского капитала при покупке недвижимости российские семьи смогут без посредничества банков.
REGNUM 22:11
Общество
С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей
С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru 17:26
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Общество
Карта коронавируса. В Саратове выявлены почти 800 заболевших
Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Взгляд-инфо 09:11
Общество
NYT: Трампа уводили в бункер во время протестов у Белого дома
Президент США Дональд Трамп был уведен в подземный бункер во время протестов рядом с Белым домом в пятницу вечером.
Газета.Ru 21:59
Здоровье
Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков
Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК 23:00
Армия и оружие
Провокация в небе: как США действует на нервы Китаю
Дозаправку американского самолета-разведчика над Тайваньским проливом китайские власти расценили как провокацию.
ИнфоСМИ вчера в 07:15
Армия и оружие
Украинский военный пропал на границе с Крымом
Военнослужащий ВСУ пропал на границе с Крымом. Об этом сообщает Военная служба правопорядка Украины.
Экономика сегодня 21:02
Кино
Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе
Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости 28 мая в 23:25
Армия и оружие
В войсках ЮВО на Северном Кавказе начался новый учебный период
В войсках ЮВО, расположенных в республиках Северного Кавказа, начался летний период обучения.
ТК Звезда 29 мая в 21:00
Армия и оружие
Подлодка «Вепрь» будет передана Северному флоту в конце июня
Атомная подводная лодка «Вепрь» будет передана Северному флоту в конце июня.
Би-порт 07:21
Общество
Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2019 года
Социально-экономическое положение 69 из 85 российских регионов в прошлом году улучшилось по сравнению с 2018 годом.
РИА Новости 17:00
Космос
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru 14:33
Космос
Произошла сильнейшая за три года вспышка на Солнце
Алтайская правда 22:55
Происшествия
IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП
Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств).
Автоновости дня 04:44
Автоспорт
«Мерседес» выступает против идеи с реверсивной стартовой решеткой
По информации портала Motorsport.com, большинство команд, включая Феррари, согласились с идеей проведения гонки с реверсивным стартом, предложенной в пятницу компанией Liberty Media.
Советский спорт 10:03
Футбол
Санчо получил желтую карточку за футболку со словами о Джордже Флойде
За показ майки англичанин получил желтую карточку. Санчо в этой встрече оформил хет-трик.
Бомбардир.ру 14:33