Экономика
TatCenterМинэкономразвития РФ изменит порядок учета уровня бедности в стране
Минэкономразвития РФ изменит порядок статистического учета уровня бедности в стране. Росстат будет предоставлять более точные данные. Планируется, что на реализацию проекта направят 1,3 млрд рублей за три года, пишет РБК.
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с чего всё началось
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.РБК28 октября в 17:00
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Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране
Московский Комсомолец28 октября в 19:16
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