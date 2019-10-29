Экономика

TatCenterTatCenterМинэкономразвития РФ изменит порядок учета уровня бедности в стране

Минэкономразвития РФ изменит порядок статистического учета уровня бедности в стране. Росстат будет предоставлять более точные данные. Планируется, что на реализацию проекта направят 1,3 млрд рублей за три года, пишет РБК.
Читать в источнике
Комментировать943
с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК28 октября в 17:00

Подробнее о событии

Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности

Газета.Ruвчера в 13:24

Минэкономразвития предложило усложнить алгоритм учета бедности в России

Znak.com28 октября в 17:54

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 01:03

Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

RT на русском28 октября в 20:18

Минэкономики предложило изменить подход к учету бедности

Коммерсантъ28 октября в 19:23

Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

Московский Комсомолец28 октября в 19:16

ПФР заявил об участии в разработке методики определения нуждающихся россиян

РИА Новостивчера в 10:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:15, Ашберн
Технологии

Компания «ПЭК» испытала новую контрейлерную платформу

Российская транспортно-экспедиционная компания «ПЭК» испытала в октябре новую модель контрейлерной платформы.
Грузовики и дороги 08:48
Экономика

У крупнейшего владельца уличных рекламных щитов сменились собственники

Сделка по продаже 48,57% группы Russ Outdoor закрыта, сообщили РБК три источника на рынке наружной рекламы и подтвердил представитель Russ Outdoor.
РБК 09:50
Общество

Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
RT на русском 11:23
Культура

Эмир Кустурица снял клип для группы The Hatters

Режиссер Эмир Кустурица снял новый видеоклип для петербургской группы The Hatters на песню "Все сразу".
ТАСС 10:45
Происшествия

ФСБ задержала директора физического института РАН

Директор Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Николай Колачевский был увезен сотрудниками ФСБ России с рабочего места в свою квартиру на юго-западе Москвы для проведения обыска.
Lenta.ru 11:02
Армия и оружие

Радикалы Авакова обещают остаться в Золотом после разведения войск

Представители украинской радикальной организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только останутся в Золотом, но и увеличат численность добровольцев в демилитаризированной зоне.
REGNUM 11:49
Происшествия

Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт

По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Газета.Ru 04:46
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Общество

Дания дала добро на строительство «Северного потока-2»

Отмечается, что строительство одобрено на участке континентального шельфа Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.
Газета.Ru 11:45
Происшествия

Пять человек погибли в аварии на трассе в Подмосковье

Пять человек погибли в результате ДТП в Подмосковье. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД России.
РБК 11:51
Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС

РИА Новости 10:27
Политика

Путин и Орбан начали переговоры в Венгрии

В Будапеште начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Известия 10:53
Политика

«Нафтогаз» заявил о готовности к зиме без транзита российского газа

Украина готова к отопительному сезону 2019/2020 годов, даже если будет полностью прекращен транзит российского газа, заявил первый замглавы «Нафтогаза Украины» Сергей Перелома.
Взгляд.ру 07:29
Авто

Топ-5 привычек, которые помогут продлить жизнь мотора

Двигатель является «сердцем» автомобиля, и от того, как к нему относится водитель, зависит степень износа мотора и срок его службы.
Тарантас Ньюс 28 октября в 04:28
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
BFM.ru 10:37
Происшествия

Воронежского чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями

Заместитель руководителя департамента цифрового развития Воронежской области подозревается в злоупотреблении должностями полномочиями при проведении торгов и заключении государственных контрактов, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 11:05
Политика

В Раде нового созыва произошла первая драка

В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.
Газета.Ru 08:38
Энергетика

«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»

ТАСС вчера в 06:14
Общество

РЖД планируют представить проект моста на Сахалин в течение месяца

ТАСС 09:07
Культура

Федор Бондарчук сыграл в сериале «Кухня. Борьба за отель»

InterMedia напоминает, что проект является сиквелом двух телехитов канала – "Кухни" и "Отеля Элеон".
ИА InterMedia 09:33
Здоровье

Онколог заявил, что рак невозможно победить

9111.ru 04:31
Общество

Call of Duty: Modern Warfare возглавила британский чарт продаж

Cyber.sports.ru 28 октября в 06:40
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4

По последним данным, местные полицейские приобрели 19 внедорожников российского производства в пятидверном исполнении.
Авторамблер 28 октября в 04:53
Экономика

«Вывод и распил российских денег»: о списании африканских долгов

В ходе форума Путин заявил, что РФ списала 20 млрд долларов долгов африканским странам.
Infox.ru 28 октября в 10:41
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Экономика

Определены самые подделываемые в России банкноты

Как уточняет ТАСС, чаще всего поддельными оказываются банкноты номиналом в пять тысяч рублей (более 7,3 тысячи штук).
Lenta.ru 11:31
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Ленинградской области

Пять человек погибли в результате пожара в частном жилом доме во Всеволожском районе Ленинградской области.
Известия 07:44
Кино

HBO снимет приквел «Игры престолов» про Таргариенов

О планах снять сериал, который станет приквелом к "Игре престолов", сообщил телеканал НВО.
Уралинформбюро 07:33
Шоу-бизнес

Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа

Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал вчера в 23:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное