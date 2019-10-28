Экономика
REGNUMМинэкономразвития РФ отклонило предложенный Чубайсом налог
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог. Его предполагается взимать в рамках введения экономических мер по стимуляции эмиссии углекислого газа с предприятий, чьи выбросы превышают допустимые показатели.
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с чего всё началось
Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
Политика
Болгария высылает российского дипломата
Болгария попросила отозвать российского дипломата, в отношении которого прокуратура ранее завела дело по обвинению в шпионаже.
ТАСС 11:10
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Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург
В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Интерфакс 05:45
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Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
РИА Новости 10:29
Общество
Путин поручил ускорить строительство развязки в Химках
Российская газета 07:39
Происшествия
Рядом со стадионом «Спартака» случился пожар
Рядом со стадионом московского "Спартака" в Тушино произошло возгорание, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:23
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Общество
Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский
В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский.
RT на русском 04:30
Футбол
Семак: Лунев перестал играть за «Зенит» из-за хронической травмы
Голкипер футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев перестал попадать в стартовый состав из-за травмы.
Фонтанка.Ру 11:20
Авто
Новый компактный кроссовер Toyota рассекретили в Сети
В интернете появились первые изображения компактного кроссовера Toyota Raize, мировой дебют которого запланирован на начало ноября этого года.
Российская газета 09:00
Технологии
Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны
Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
7 канал Красноярск 04:46
Экономика
Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
ТАСС 10:05
Киберспорт
Death Stranding выйдет на PC в 2020 году
News.ru 08:16
Происшествия
Начальник полиции Ступино задержан за взятку
Сотрудники столичного и подмосковного главков управления собственной безопасности МВД совместно с сотрудниками ФСБ проводят комплекс мероприятий по проверке информации о причастности ряда полицейских в Ступино к коррупционным правонарушениям.
BFM.ru 11:20
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.
Волгоградская правда вчера в 05:38
Происшествия
Суд арестовал застрелившего сослуживцев в Забайкалье солдата
RT на русском 09:41
Политика
Путин увеличил штат прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Lenta.ru 09:48
Политика
Кремль высказался об идее референдума о разрешении эвтаназии
Кремль не имеет сформулированной позиции по вопросу о возможности проведения референдума, касающегося легализации эвтаназии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:09
Общество
Путин предложил оплачивать газификацию из маткапитала
Ранее депутаты предложили расширить использование маткапитала на покупку автомобиля.
News.ru 09:23
Футбол
Полузащитника «Спартака» Крала просматривали скауты трёх клубов АПЛ
По информации Club Call, скауты трех команд АПЛ посетили матч 14-го тура чемпионата России «Спартак» – «Локомотив» и наблюдали за игрой 21-летнего футболиста.
Спорт БИЗНЕС Online 10:00
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
REGNUM 09:03
Армия и оружие
В ЛНР опасаются провокаций перед встречей контактной группы в Минске
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не исключает провокаций со стороны украинских силовиков перед встречей контактной группы в Минске, заявил на брифинге офицер пресс-службы ведомства Иван Филипоненко.
РИА Новости 10:21
Кино
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Академия еще в июне сообщила, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почетную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.
РИА Новости 00:47
Гаджеты
Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro
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Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
Экономика
ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре
После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Автоспорт
Квят пришел девятым на Гран-при Мексики, но получил штраф
Российский спортсмен Даниил Квят из Toro Rosso пришел к финишной черте девятым.
Росбалт вчера в 17:59
Общество
86 баллов – средняя оценка Call of Duty: Modern Warfare
Cyber.sports.ru 25 октября в 11:44