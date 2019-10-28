Экономика

REGNUMREGNUMМинэкономразвития РФ отклонило предложенный Чубайсом налог

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог. Его предполагается взимать в рамках введения экономических мер по стимуляции эмиссии углекислого газа с предприятий, чьи выбросы превышают допустимые показатели.
Читать в источнике
Комментировать512
с чего всё началось

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

«Налог Чубайса» пока удалось отбить, но правительство придумало новый побор

Царьград07:06

СМИ сообщили об отказе правительства вводить предложенный Чубайсом налог

Известия00:01

Власти отказались вводить «налог Чубайса», из-за которого могли вырасти тарифы ЖКХ

URA.Ruвчера в 18:02

Минэкономразвития России отказалось от введения углеродного налога

RT на русскомвчера в 23:40

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 20:40

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:56

В России решили судьбу нового налога Чубайса

Lenta.ruвчера в 17:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
Политика

Болгария высылает российского дипломата

Болгария попросила отозвать российского дипломата, в отношении которого прокуратура ранее завела дело по обвинению в шпионаже.
ТАСС 11:10
Общество

Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

Коммерсантъ 09:27
Технологии

Facebook научился обманывать системы распознавания лиц

Sibnet Новости 10:34
Транспорт

Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург

В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Интерфакс 05:45
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

РИА Новости 10:29
Общество

Путин поручил ускорить строительство развязки в Химках

Российская газета 07:39
Происшествия

Рядом со стадионом «Спартака» случился пожар

Рядом со стадионом московского "Спартака" в Тушино произошло возгорание, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:23
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Общество

Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский

В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский.
RT на русском 04:30
Футбол

Семак: Лунев перестал играть за «Зенит» из-за хронической травмы

Голкипер футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев перестал попадать в стартовый состав из-за травмы.
Фонтанка.Ру 11:20
Авто

Новый компактный кроссовер Toyota рассекретили в Сети

В интернете появились первые изображения компактного кроссовера Toyota Raize, мировой дебют которого запланирован на начало ноября этого года.
Российская газета 09:00
Технологии

Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны

Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
7 канал Красноярск 04:46
Экономика

Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
ТАСС 10:05
Киберспорт

Death Stranding выйдет на PC в 2020 году

News.ru 08:16
Происшествия

Начальник полиции Ступино задержан за взятку

Сотрудники столичного и подмосковного главков управления собственной безопасности МВД совместно с сотрудниками ФСБ проводят комплекс мероприятий по проверке информации о причастности ряда полицейских в Ступино к коррупционным правонарушениям.
BFM.ru 11:20
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин

Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.
Волгоградская правда вчера в 05:38
Происшествия

Суд арестовал застрелившего сослуживцев в Забайкалье солдата

RT на русском 09:41
Политика

Путин увеличил штат прокуратуры

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Lenta.ru 09:48
Политика

Кремль высказался об идее референдума о разрешении эвтаназии

Кремль не имеет сформулированной позиции по вопросу о возможности проведения референдума, касающегося легализации эвтаназии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:09
Общество

Путин предложил оплачивать газификацию из маткапитала

Ранее депутаты предложили расширить использование маткапитала на покупку автомобиля.
News.ru 09:23
Футбол

Полузащитника «Спартака» Крала просматривали скауты трёх клубов АПЛ

По информации Club Call, скауты трех команд АПЛ посетили матч 14-го тура чемпионата России «Спартак» – «Локомотив» и наблюдали за игрой 21-летнего футболиста.
Спорт БИЗНЕС Online 10:00
Происшествия

Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа

Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
REGNUM 09:03
Армия и оружие

В ЛНР опасаются провокаций перед встречей контактной группы в Минске

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не исключает провокаций со стороны украинских силовиков перед встречей контактной группы в Минске, заявил на брифинге офицер пресс-службы ведомства Иван Филипоненко.
РИА Новости 10:21
Происшествия

Путин наградил бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24

Известия 11:12
Кино

Дэвид Линч получил почетный «Оскар»

Академия еще в июне сообщила, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почетную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.
РИА Новости 00:47
Гаджеты

Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro

RuNews24.ru 03:35
Общество

Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате

Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
Экономика

ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре

После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Автоспорт

Квят пришел девятым на Гран-при Мексики, но получил штраф

Российский спортсмен Даниил Квят из Toro Rosso пришел к финишной черте девятым.
Росбалт вчера в 17:59
Общество

86 баллов – средняя оценка Call of Duty: Modern Warfare

Cyber.sports.ru 25 октября в 11:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное