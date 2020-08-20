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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ВВП России в первом полугодии снизился на 3,6%

ВВП России в первом полугодии 2020 года, по предварительной оценке, снизился на 3,6% к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Росстата. Минэкономики оценивало спад российской экономики в январе—июне в 4,2%. Ранее сообщалось о спаде ВВП во втором квартале на 8,5%.В источнике
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Коммерсантъ

Росстат опроверг мысль о коронавирусных неплатежах в экономике

Коммерсантъ17:59
РБК

Минэкономразвития заявило о замедлении падения российского ВВП

РБКвчера в 15:01
Финмаркет

В 1-м полугодии инвестиции в основной капитал в РФ сократились на 4%

Финмаркетвчера в 12:09
Интерфакс

Минэкономразвития оценило в 3,8% падение ВВП РФ за 7 месяцев 2020 года

Интерфаксвчера в 13:28
Газета.Ru

Росстат предварительно оценил спад ВВП России в I полугодии

Газета.Ruвчера в 12:45
ТАСС

МЭР: спад ВВП России в июле замедлился до 4,7%

ТАССвчера в 13:17
Комсомольская правда

ВВП России в первом полугодии снизился на 3,6%

Комсомольская правдавчера в 14:03

Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, утверждает, что личность водителя, который сидел за рулем джипа артиста, установлена, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
РИА Новости18:06
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На предприятиях Ангарска скрывали факты заражения сотрудников COVID-19

Рост заболеваемости COVID-19 в Ангарском округе в августе связан с тем, что на некоторых предприятиях скрывали факты заражения сотрудников, сказала 20 августа 2020 года на заседании оперативного штаба заместитель мэра АГО Марина Сасина, сообщает пресс-служба администрации АГО.
Областная газета (г. Иркутск)21:58

Малогабаритные квартиры в России подорожали на 13,2%

"В целом по стране с начала года сегмент квартир до 32 кв. м (студии и однокомнатные квартиры) на вторичном рынке показал прирост 13,2%. Сейчас такая квартира оценивается в среднем в 1,9 млн рублей", - говорится в материалах.
ТАССвчера в 03:40
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Skoda показала «хрустальную» оптику электрического кроссовера Enyaq

Для одной из самых важных и значимых моделей Skoda обещают полностью светодиодную матричную оптику со сложной конфигурацией, частью которой станут два пятиугольника, подчеркнутые снизу изогнутой линией дневных ходовых огней.
Автоновости днявчера в 01:56
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