Территория Астраханской области является родиной домашних лошадей

Уже в 2200 - 2000 годах до нашей эры домашние лошади приходят из прикаспийских степей на территорию современных Турции, Болгарии, Румынии и Чехии — как раз тогда изобрели колесо со спицами и они помогали людям перевозить грузы во время миграции.