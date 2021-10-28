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Минэкономразвития России допустило возможное введение продовольственной помощи малоимущим

Минэкономразвития допустило раздачу продовольственных наборов для малоимущих россиян, пишут «Известия» со ссылкой на источники, близкие к ведомству. В министерстве разработали новые меры по борьбе с инфляцией.В источнике

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