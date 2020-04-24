Экономика Российской Федерации теряет до 100 миллиардов рублей в сутки из-за ограничений, введённых в условиях эпидемии коронавируса. Такие цифры привёл министр экономического развития Максим Решетников в эфире телеканала "Россия 1".

Армия и оружие В ЛНР сообщили о подрыве украинского военного при установке мин "В районе населенного пункта Новоалександровка во время установки минных заграждений, в результате нарушения требований техники безопасности при обращении с взрывными устройства военнослужащим 30-й бригады солдатом Савченко, произошла детонация противопехотной мины", - сообщил Осадчий.

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Происшествия В Бурятии задержан зампред регионального парламента Улан-Удэ, 25 апреля 2020, 14:15 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя председателя Народного Хурала Бурятии Баира Жамбалова. 4

Экономика Миронов назвал абсурдной позицию Набиуллиной по раздаче денег Москва, 25 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов назвал странными выводы главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что раздача денег населению приведет к росту инфляции, передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля. 1,7K

Происшествия Новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Омской области Омск, 24 апреля 2020, 12:32 — REGNUM В Омской области подтверждён ещё один случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 24 апреля в региональном минздраве. 5

Футбол «Челси» отказался от снижения зарплат футболистов на время пандемии Ранее издание Mirror сообщало, что игроки "Челси" согласились на понижение зарплаты в размере 10%, что позволило бы сэкономить клубу $12,5 млн за четыре месяца.

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Общество Глава новосибирского МВД уходит в отставку Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР. 206

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