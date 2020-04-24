Экономика
Национальная служба новостейМинэкономразвития: Россия теряет ежедневно 100 млрд рублей
Экономика Российской Федерации теряет до 100 миллиардов рублей в сутки из-за ограничений, введённых в условиях эпидемии коронавируса. Такие цифры привёл министр экономического развития Максим Решетников в эфире телеканала "Россия 1".
Читать в источнике
Оценить270
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 08:43, Ашберн
Общество
В Петербурге задержали певца Максима Леонидова
РИА Новости 07:35
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о подрыве украинского военного при установке мин
"В районе населенного пункта Новоалександровка во время установки минных заграждений, в результате нарушения требований техники безопасности при обращении с взрывными устройства военнослужащим 30-й бригады солдатом Савченко, произошла детонация противопехотной мины", - сообщил Осадчий.
РИА Новости 08:29
Общество
Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:39
Кино
В Японии выпустили короткометражный мультфильм о Чебурашке
Компания Anime News Network сообщила, что в Японии показали новый короткометражный фильм о Чебурашке: это уже не первый случай подобных релизов.
ParkSeason.ru 23 апреля в 06:08
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Здоровье
Названы вещи, необходимые при госпитализации с коронавирусом
Медики озвучили список вещей, который пациентам с диагнозом COVID-19 стоит взять с собой в больницу.
Экспресс газета вчера в 17:34
Происшествия
В Бурятии задержан зампред регионального парламента
Улан-Удэ, 25 апреля 2020, 14:15 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя председателя Народного Хурала Бурятии Баира Жамбалова.
REGNUM 07:15
Общество
Названа дата снятия режима самоизоляции в Калининградской области
В Калининградской области до среды, 29 апреля 2020 года, продлён режим самоизоляции.
Русский Запад вчера в 06:21
Экономика
Миронов назвал абсурдной позицию Набиуллиной по раздаче денег
Москва, 25 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов назвал странными выводы главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что раздача денег населению приведет к росту инфляции, передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля.
REGNUM 07:41
Происшествия
Новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Омской области
Омск, 24 апреля 2020, 12:32 — REGNUM В Омской области подтверждён ещё один случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 24 апреля в региональном минздраве.
REGNUM вчера в 05:32
Футбол
«Челси» отказался от снижения зарплат футболистов на время пандемии
Ранее издание Mirror сообщало, что игроки "Челси" согласились на понижение зарплаты в размере 10%, что позволило бы сэкономить клубу $12,5 млн за четыре месяца.
ТАСС Спорт 07:44
Общество
Попова выступила за продление режима самоизоляции в России
Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости вчера в 17:42
Политика
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru вчера в 02:02
Шоу-бизнес
Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США
Известия вчера в 21:53
Наука
Немецкий вирусолог заявил, что у части людей есть иммунитет к COVID-19
Немецкий вирусолог Кристиан Дростен поделился результатами исследованиями, которое доказало наличие иммунитета к COVID-19 у части людей.
Национальная служба новостей вчера в 16:18
Общество
В Башкирии ввели послабления режима самоизоляции
О переходе к постепенному смягчению рассказали 25 апреля в Минздраве. Послабления в Башкирии в основном касаются дачников.
Kursk.com 08:05
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
Политика
Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии
В ближайшие пять лет в Белоруссии, скорее всего, появится новая конституция.
Lenta.ru 06:00
Общество
Лукашенко отправился на субботник в Чернобыльскую зону
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 апреля примет участие в субботнике в Чернобыльской зоне.
Ридус 04:36
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 23 апреля в 03:56
Общество
Глава новосибирского МВД уходит в отставку
Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
Общество
В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 5966 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах.
RT на русском 06:19
Кино
«Дэдпул 3»: всё, что известно о фильме
Фильм Про 08:03
Общество
ВОЗ не нашла стойкого иммунитета к коронавирусу у переболевших
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в настоящее время нет доказательств того, что переболевшие коронавирусной инфекцией приобретают стойкий иммунитет и не могут повторно заразиться этим вирусом.
RT на русском 07:27
Экономика
Кудрин прогнозирует рост безработицы в России
Москва, 25 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует существенный рост безработицы на фоне коронавируса.
REGNUM 05:42
Здоровье
В Ростовской области коронавирус выявили еще у 51 человека
Еще у 51 человека в Ростовской области подтвердили диагноз «коронавирус», об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
РБК Ростов-на-Дону 05:52
Здоровье
В Петербурге от коронавируса умер врач
В петербургской больнице имени Боткина скончался врач Сергей Белошицкий с подтвержденным коронавирусом, сообщил «Петербургский дневник».
Санкт-Петербургские ведомости 03:15
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются
Немецкие аналитики из компании TUV составили рейтинг самых надежных легковых автомобилей, которые предлагаются на европейском авторынке.
32CARS.ru 23 апреля в 00:58
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17