с чего всё началось

По подсчетам ведомства, за первые пять месяцев 2020 года ВВП России снизился на 3,7% в годовом выражении.

Минэкономики сообщило о замедлении падения ВВП России в мае

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Происшествия Суд продлил арест солдату-срочнику, учинившему бойню в Забайкалье Читинский гарнизонный военный суд продлил срок содержания под стражей солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, хладнокровно расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае. 15

Наука В Индийском океане обнаружили зарождающийся континент Группа ученых из Австралии и Франции пришла к выводу, что в южной части Индийского океана происходит процесс, который с геологической точки зрения можно охарактеризовать как формирование нового континента. 10

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Политика Путин раскритиковал работу контрольных управлений из-за ЧП в Норильске Президент РФ Владимир Путин раскритиковал работу контрольных структур во время ЧП в Норильске и попросил вице-премьера РФ Викторию Абрамченко внимательно проанализировать ситуацию, чтобы подобного больше не происходило. 20

Политика Facebook удалил публикацию Трампа за нарушение авторских прав Социальная сеть Facebook удалила публикацию президента США Дональда Трампа с видеороликом, где изображена сцена с темнокожим и белым малышами, в связи с жалобами на нарушение авторских прав. 2

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Происшествия В ОНК рассказали о содержании в спецприемнике устроившего ДТП Ишаева Арестованный за вождение в нетрезвом виде внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев находится в спецприемнике № 2 ГУ МВД по Москве и содержится в камере один, рассказал ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников. 8

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Здоровье Онколог назвал симптом, требующий срочного обращения к врачу Академик РАН и главный онколог Минздрава России Андрей Каприн дал рекомендации по профилактике рака кожи при загаре, отметив, что образования на коже злокачественного характера занимают второе место по количеству случаев (среди других видов онкологии). 5

Футбол Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ Голкипер "Ростова" Денис Попов установил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ). В матче против "Сочи" вратарь сделал 15 сейвов.

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Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 937