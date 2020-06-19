Экономика
КоммерсантъМинэкономики сообщило о замедлении падения ВВП России в мае
По подсчетам ведомства, за первые пять месяцев 2020 года ВВП России снизился на 3,7% в годовом выражении.
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с чего всё началось
Объем российской экономики в мае сократился в годовом выражении на 10,9%, следует из опубликованной Минэкономразвития «Картины деловой активности за май 2020 года».РБКвчера в 13:22
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Минэкономразвития РФ опубликовало картину деловой активности за май 2020 года
Минэкономразвития Россиивчера в 13:00
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Общество
Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
РБК вчера в 13:41
Общество
С 19 июня в РФ меняются правила расчета больничного
Федеральный закон №255-ФЗ от 29 декабря 2006 г. претерпел изменения, которые предписывают с 19 июня рассчитывать оплату по больничному листу по-новому.
Южный Федеральный 18 июня в 02:52
Происшествия
Суд продлил арест солдату-срочнику, учинившему бойню в Забайкалье
Читинский гарнизонный военный суд продлил срок содержания под стражей солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, хладнокровно расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае.
REGNUM вчера в 03:32
Наука
В Индийском океане обнаружили зарождающийся континент
Группа ученых из Австралии и Франции пришла к выводу, что в южной части Индийского океана происходит процесс, который с геологической точки зрения можно охарактеризовать как формирование нового континента.
Московский Комсомолец вчера в 08:41
Происшествия
Адвокат Ефремова пообещал «жестко» поговорить с актером
Известия вчера в 23:33
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области
В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двухмесячный ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
ТАСС вчера в 16:33
Политика
Путин раскритиковал работу контрольных управлений из-за ЧП в Норильске
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал работу контрольных структур во время ЧП в Норильске и попросил вице-премьера РФ Викторию Абрамченко внимательно проанализировать ситуацию, чтобы подобного больше не происходило.
РИА Новости вчера в 08:06
Политика
Facebook удалил публикацию Трампа за нарушение авторских прав
Социальная сеть Facebook удалила публикацию президента США Дональда Трампа с видеороликом, где изображена сцена с темнокожим и белым малышами, в связи с жалобами на нарушение авторских прав.
Известия вчера в 23:28
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Авто
Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня вчера в 06:05
Шоу-бизнес
Николай Басков мог потратить на похудение более миллиона рублей
Bimru.ru вчера в 08:46
Происшествия
В ОНК рассказали о содержании в спецприемнике устроившего ДТП Ишаева
Арестованный за вождение в нетрезвом виде внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев находится в спецприемнике № 2 ГУ МВД по Москве и содержится в камере один, рассказал ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников.
Москва 24 вчера в 07:59
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль
Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 18 июня в 22:22
Здоровье
Онколог назвал симптом, требующий срочного обращения к врачу
Академик РАН и главный онколог Минздрава России Андрей Каприн дал рекомендации по профилактике рака кожи при загаре, отметив, что образования на коже злокачественного характера занимают второе место по количеству случаев (среди других видов онкологии).
Российская газета вчера в 01:48
Экономика
Сбербанк ввел комиссию 1% на переводы через банкоматы
Со 2 июня Сбербанк вводит комиссию на внутрибанковские переводы через банкоматы в размере 1%.
MosTimes вчера в 14:04
Общество
В Москве за сутки скончались 34 человека с коронавирусом
За минувшие сутки в Москве умерли еще 34 человека, заразившихся коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец вчера в 16:36
Футбол
Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ
Голкипер "Ростова" Денис Попов установил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ). В матче против "Сочи" вратарь сделал 15 сейвов.
Газета.Ru вчера в 16:49
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морской рептилии
В 2011 году группа чилийских ученых обнаружила в Антарктике окаменелость вытянутой формы размером с мяч для американского футбола.
NewInform 18 июня в 08:31
Космос
«Хаббл» сделал детальные снимки двух планетарных туманностей
N+1 вчера в 07:03
Общество
МЧС предупредило о грозовых дождях с градом в Москве
RT на русском 01:41
Политика
Владимир Путин в своей статье о Второй мировой сослался на фейковую цитату Гитлера
Подводя итоги: В.В. Путин в своей статье некритически использовал неверно переведенную в советские времена цитату, опирающуюся на сомнительный источник.
Весьма вчера в 08:37
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Футбол
Московский «Спартак» прибыл в Тулу на матч с «Арсеналом»
ProstoProSport вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 18 июня в 12:44
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Технологии
Эксперт объяснил, почему перед сном вредно пользоваться смартфоном
Медицинский директор DocDoc.ru Владислав Мохамед Али заявил, что использование смартфона перед сном может плохо сказаться на самочувствии человека.
РЕН ТВ 00:46
Происшествия
Гаишник заставил водителя Rolls-Royce снять тонировку
В центре Санкт-Петербурга сотрудник ГИБДД остановил Rolls-Royce с глубокой тонировкой стекол.
Авторамблер вчера в 07:32
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35