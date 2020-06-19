с чего всё началось

На 10,9% снизился ВВП России в мае 2020 г. по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в отчете Минэкономразвития, опубликованном 19 мая на сайте ведомства. В апреле ВВП страны снизился чуть заметнее — на 12%.

Минэкономразвития: ВВП в мае снизился почти на 11%

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 282

Футбол Глушакова признали лучшим игроком матча «Крыльев Советов» с «Ахматом» Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков стал лучшим футболистом встречи 23-го тура РПЛ, в котором его клуб соперничал с «Крыльями Советов».

Общество Россияне увидят редкое кольцеобразное затмение Солнца Редкое кольцеобразное солнечное затмение можно будет увидеть в некоторых российских регионах в 09.40 мск 21 июня, сообщает пресс-служба Московского планетария. 43

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк идет на поправку Актриса Анастасия Заворотнюк наконец почувствовала себя лучше – в лечении наметилась ремиссия. 78

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 938

Футбол Тренеру ЦСКА стало плохо после разгромного поражения от «Зенита» Главный тренер ЦСКА Виктор Гончренко почувствовал себя плохо после окончания матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита».

Общество Врач раскрыла причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, которая сформировалась у него после обширного инфаркта. 920

Футбол Футболист «Спартака» Тиль получил травму в матче с «Арсеналом» Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель заявил, что полузащитник команды Гус Тиль получил мышечную травму в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» и в ближайшее время пройдёт медобследование.

Культура Федор Добронравов покинул театр Сатиры Народный артист России Федор Добронравов добровольно покинул Московский театр Сатиры. 45

Происшествия Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.