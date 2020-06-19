Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаМинэкономразвития: ВВП в мае снизился почти на 11%

На 10,9% снизился ВВП России в мае 2020 г. по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в отчете Минэкономразвития, опубликованном 19 мая на сайте ведомства. В апреле ВВП страны снизился чуть заметнее — на 12%.
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с чего всё началось
Объем российской экономики в мае сократился в годовом выражении на 10,9%, следует из опубликованной
 Минэкономразвития «Картины деловой активности за май 2020 года».
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