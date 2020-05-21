Экономика

Вести.RuВести.RuМинэкономразвития: безработица в России продолжит расти

Минэкономразвития (МЭР) ухудшило прогноз по уровню безработицы в России.
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с чего всё началось

МЭР ожидает снижения реальных доходов населения на 3,8%

Уровень безработицы в РФ в 2020 году вырастет до 5,7% с 4,6% в прошлом году, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы.
ТАССвчера в 16:24

Подробнее о событии

Доходы россиян, скачущий доллар и инфляция. Ждать ли сюрпризов от 2020 года?

Телеканал 360°вчера в 17:30

Минэкономразвития ухудшило прогноз по безработице и доходам

Ридусвчера в 16:39

В Минэкономразвития рассказали, на сколько упадут реальные доходы россиян в 2020 году

Life.ruвчера в 16:45

МЭР ожидает снижения реальных располагаемых доходов населения

Rambler News Serviceвчера в 17:08

МЭР ожидает снижения реальных доходов населения на 3,8%

ТАССвчера в 16:24

Во II квартале реальные доходы населения РФ снизятся «всего» на 6%

ИА Красная Веснавчера в 16:19

Минэкономразвития дало официальный прогноз по реальным доходам населения

Российская газетавчера в 16:01
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Происшествия

В центре Петербурга обнаружили тела двух подростков

Полицейские обнаружили тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
ТАСС 02:03
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Футбол

Футболист Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

Известия 04:21
14
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
3,7K
Политика

Трамп: США выходят из Договора по открытому небу

Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
1K
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Шоу-бизнес

Для Киркорова смерть сына Светланы Моргуновой стала личной трагедией

Филипп сказал, что смерть максима Моргунова стала для него личной трагедией, так как он знал его с самого детства.
RuNews24.ru 03:37
Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
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Экономика

Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд

Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ вчера в 21:36
14
Здоровье

Медики из Новомосковска просят сохранить им зарплату

Медики из Новомосковска просят сохранить им зарплату. В частности, речь идет о сотрудниках приемного покоя городской клинической больницы.
Первый Тульский вчера в 16:22
14
Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
1,1K
Финансы

Курс рубля снижается в начале торгов

На 10:10 мск курс доллара вырос на 79 копеек и составил 71,76 рубля, а евро подорожал до 78,34 рубля (плюс 64 копейки).
Банки.ру 03:30
Общество

В России 53% малых и средних компаний заявили о «катастрофе» и кризисе

Москва, 22 мая 2020, 10:16 — REGNUM Более половины — 53% — российских предприятий малого и среднего бизнеса полагают, что переживают кризис или «катастрофу».
REGNUM 03:16
54
Общество

Власти Турции решили не отменять «шведский стол» и «все включено»

Газета.Ru вчера в 13:04
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Происшествия

В Саратовской области ликвидировали подпольный нефтезавод

РИА Новости 02:14
8
Религия

Сегодня Церковь вспоминает Николая Чудотворца

Саратов 24 01:44
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Шоу-бизнес

Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин

Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости вчера в 02:38
41
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
1,8K
Здоровье

РФПИ запускает финальную стадию испытания препарата от коронавируса

Министерство здравоохранения РФ одобрило переход к окончательной стадии сравнительного клинического тестирования препарата «Фавипиравир», направленного на лечение коронавирусной инфекции.
Live24 04:29
Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал о состоянии Бориса Моисеева

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал о том, как чувствует себя перенесший ранее инсульт Борис Моисеев.
Аргументы недели вчера в 09:59
16
Экономика

«Роснефть» оценила ущерб от заголовка в РБК в 43 миллиарда рублей

Компания потребовала взыскать с медиахолдинга 43 миллиарда рублей в качестве компенсации репутационного вреда.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:05
1,1K
Общество

Попова рассказала о жизни после снятия ограничений по коронавирусу

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова проинформировала, что ряд требований гражданам России необходимо будет неукоснительно соблюдать и после третьего этапа снятия ограничений, введенных в рамках режима самоизоляции россиян.
Evo-rus.com 04:54
3
Общество

В Крыму за сутки 10 человек заболели коронавирусом

10 человек заболели COVID-19 за сутки.
Вести Крым 03:01
10
Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
2,6K
Армия и оружие

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

Lenta.ru 02:40
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Общество

На Украине вновь продлили сроки строительства стены на границе с РФ

Киев, 22 мая 2020, 11:37 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины обратилась к центральным органам исполнительной власти страны с проектом постановления о продлении сроков строительства так называемой «Стены Яценюка» до 2025 года, сообщило издание «Украинская правда».
REGNUM 04:37
Общество

Росавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов

Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов.
Ведомости вчера в 13:54
5
Происшествия

Саратовские полицейские попросили надеть маску митрополита Лонгина

Среди посетителей Сенного во время рейда оказался митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, которому полицейские сделали замечание за отсутствие лицевой маски.
Регион 64 03:22
8
Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
1,1K
Общество

Массово сажать за серые зарплаты предложили в России

С предложением ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты выступил сенатор Анатолий Артамонов.
LentaChel.ru вчера в 22:28
3,7K
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