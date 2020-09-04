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Минэкономразвития допустило дефляцию в России в сентябре

Министерство экономики и социального развития РФ прогнозирует снижение общего уровня цен в России в сентябре на уровне -0,1% в месячном выражении или нулевой инфляции, говорится в опубликованном 4 сентября документе ведомства «Картина инфляции за август 2020 года».В источнике
С чего всё началось
Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в России в сентябре на уровне -0,1% в месячном выражении или нулевую инфляцию, в годовом выражении инфляция ожидается на уровне 3,6-3,7%, говорится в пятницу в обзоре
 министерства "Картина инфляции за август 2020 года".
ТАСС4 сентября в 15:59
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РЕН ТВ

Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в России в сентябре

РЕН ТВ4 сентября в 16:21
Коммерсантъ

Минэкономики допускает дефляцию в сентябре

Коммерсантъвчера в 23:10
Аргументы и Факты

Минэкономразвития допустило дефляцию в сентябре

Аргументы и Фактывчера в 17:01
Газета.Ru

Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в России в сентябре

Газета.Ruвчера в 05:32
Интерфакс

Минэкономразвития РФ допустило дефляцию или нулевую инфляцию в сентябре

Интерфакс4 сентября в 16:03
ТАСС

Минэкономразвития допустило дефляцию в сентябре

ТАСС4 сентября в 15:59
Финмаркет

Промпроизводство в РФ в августе упало на 6,2%, дефляция составила 0,1% - прогноз аналитиков

Финмаркет4 сентября в 04:30

В Алтайском крае 62 новых случая коронавируса выявили за сутки

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В Алтайском крае 62 новых случая коронавируса выявили за сутки
Kursk.com4 сентября в 01:38
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ToDay News Ufaвчера в 11:18

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

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