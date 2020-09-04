Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали свежий скриншот

GSC Game World выложила новый скриншот из второй части S.T.A.L.K.E.R, где изображено АТП на Кордоне в двух временных отрезках — до аварии на Чернобыльской АЭС и после.