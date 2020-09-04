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Минэкономразвития допустило дефляцию в России в сентябре

Министерство экономики и социального развития РФ прогнозирует снижение общего уровня цен в России в сентябре на уровне -0,1% в месячном выражении или нулевой инфляции, говорится в опубликованном 4 сентября документе ведомства «Картина инфляции за август 2020 года».В источнике
С чего всё началось
Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в России в сентябре на уровне -0,1% в месячном выражении или нулевую инфляцию, в годовом выражении инфляция ожидается на уровне 3,6-3,7%, говорится в пятницу в обзоре
 министерства "Картина инфляции за август 2020 года".
ТАССвчера в 15:59
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