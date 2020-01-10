Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceМинэкономразвития ожидает дальнейшего замедления инфляции

В Минэкономразвития напомнили, что по итогам 2019 года инфляция «сложилась ниже цели Банка России 4 % и ниже официального прогноза Минэкономразвития России, разработанного в августе прошлого года в рамках бюджетного процесса».
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Минэкономразвития допустило снижение инфляции до 2,2%

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Минэкономразвития связало динамику инфляции в 2019 году с фундаментальной слабостью спроса

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Ученик шестого класса в городе Торреон на севере Мексики пришел в школу с огнестрельным оружием и устроил стрельбу со смертельным исходом.
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ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка

Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора.
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Юлия Высоцкая показала голый торс своего 82-летнего мужа

Юлия была на снимках в белой тунике, а ее супруг был в шортах и расстегнутой рубашке, показав свой оголенный торс, который привел в восторг многих фанатов пары.
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Судя по имеющимся данным, главный приз мероприятия отошел команде, трудившейся над разработкой концептуального смартфона Xiaomi Mix Alpha.
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Киев потребует компенсацию, если украинский Boeing в Иране был сбит

Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана.
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Кристине Орбакайте не понравился макияж 7-летней дочери Клавдии

Кристина Орбакайте не запрещает 7-летней дочери Клавдии пользоваться косметикой, несмотря на ее возраст.
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ЦСКА подписал лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии

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В России утвердили план новой приватизации

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СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
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Иран показал черные ящики разбившегося украинского Boeing

Иранское телевидение показало черные ящики разбившегося в среду украинского самолета.
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Бессменный ведущий телепередачи "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков сообщил о закрытии программы после почти трех десятилетий в эфире.
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Россия и Турция договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе

Россия и Турция договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе с 00:01 в воскресенье 12 января.
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