Экономика
Rambler News ServiceМинэкономразвития ожидает дальнейшего замедления инфляции
В Минэкономразвития напомнили, что по итогам 2019 года инфляция «сложилась ниже цели Банка России 4 % и ниже официального прогноза Минэкономразвития России, разработанного в августе прошлого года в рамках бюджетного процесса».
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Спрос нерезидентов сократится из-за снижения доходности российских гособлигаций
Finam.Ru07 января в 09:00
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Политика
США ужесточили санкции против Ирана
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
Игры
Создатели Boundary показали, как меняет их игру трассировка лучей
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Общество
Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России по рождению
Дочь экс-президента Анголы, богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство по рождению.
Экономика
Лукашенко счел российскую нефть слишком дорогой
В четверг, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва собирается поставлять нефть в республику по ценам выше мировых, пишет NEWS.ru.
Футбол
ФК «Ростов» может пополнить вратарь «Зенита»
Вратарь «Зенита» Максим Рудаков в ближайшее время может пополнить ряды игроков «Ростова».
Авто
К выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City» готовится ГАЗ
Как пишет «АВТОСТАТ», микроатобус «ГАЗель City» станет главной новинкой компании ГАЗ в 2020 году.
Происшествия
Шестиклассник устроил стрельбу в школе в Мексике
Ученик шестого класса в городе Торреон на севере Мексики пришел в школу с огнестрельным оружием и устроил стрельбу со смертельным исходом.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка
Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала голый торс своего 82-летнего мужа
Юлия была на снимках в белой тунике, а ее супруг был в шортах и расстегнутой рубашке, показав свой оголенный торс, который привел в восторг многих фанатов пары.
Гаджеты
Xiaomi выписала миллион долларов создателям смартфона Mix Alpha
Судя по имеющимся данным, главный приз мероприятия отошел команде, трудившейся над разработкой концептуального смартфона Xiaomi Mix Alpha.
Политика
Киев потребует компенсацию, если украинский Boeing в Иране был сбит
Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана.
Шоу-бизнес
Кристине Орбакайте не понравился макияж 7-летней дочери Клавдии
Кристина Орбакайте не запрещает 7-летней дочери Клавдии пользоваться косметикой, несмотря на ее возраст.
Футбол
ЦСКА подписал лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии
Экономика
В России утвердили план новой приватизации
Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов.
Кино
СМИ: Disney с помощью игры запустит новую эпоху «Звёздных войн» в 2021 году
Сразу два авторитетных источника — Making Star Wars и Ziro — сообщают, что в этом году Disney готовится представить новую эпоху «Звёздных войн», которая пока носит рабочее название «Люминос» (Project Luminous).
Шоу-бизнес
Красивые и счастливые: Пугачева и Галкин вывели детей в кино
10 января звездная чета Максим Галкин и Алла Пугачева сходили в кино вместе с детьми Лизой и Гарри.
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился
Супруга шоумена утверждает, что женится со своим мужем уже в четвертый раз.
Политика
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
Политика
Иран показал черные ящики разбившегося украинского Boeing
Иранское телевидение показало черные ящики разбившегося в среду украинского самолета.
Общество
Издатели назвали самые популярные в России книги десятилетия
Издательская группа «Эксмо-АСТ» и платформа для чтения электронных и аудиокниг «Литрес» назвали самые популярные у жителей России книги и самых востребованных у читателей авторов.
Автоспорт
Экипаж Николаева на шестом этапе ралли Дакар сошел с дистанции
Команда Николаева попробовала, даже потеряв шансы на победу и наспех отремонтировав машину продолжить ралли, но техника вновь подвела.
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Культура
Телешоу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Бессменный ведущий телепередачи "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков сообщил о закрытии программы после почти трех десятилетий в эфире.
Армия и оружие
Россия и Турция договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе
Россия и Турция договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе с 00:01 в воскресенье 12 января.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Политика