Экономика

ForbesForbesМинэкономразвития допустило ускорение инфляции из-за ослабления рубля

Ранее министерство ожидало, что в первом квартале годовая инфляция в России опустится до 2,2%. Согласно действующему прогнозу Минэкономразвития, к концу 2020 года инфляция будет на уровне 3%. В прогнозе также говорилось, что в первом полугодии инфляция продолжит замедляться.
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В Минэкономразвития не исключили ускорение инфляции из-за обвала рубля

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«Это только первая волна»: эксперт оценил перспективы курса рубля

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