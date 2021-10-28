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Минэкономразвития: годовая инфляция в РФ на 25 октября достигла 7,97%

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По состоянию на 25 октября годовая инфляция в России достигла 7,97%.
Деловое.ТВ
В непродовольственном секторе темпы роста цен составили 0,17 процента.
Lenta.ru
По данным Росстата, цены на продовольственные товары поднялись на 10,58% год к году, а за неделю — на 0,55%.
РБК
Среди продуктов наибольший рост цен за год показали овощи: капуста (87,87%), картофель (74,11%), огурцы (60,5%) и томаты (58,8%).
РБК

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