"Следствие ходатайствует перед судом об избрании ареста в отношении Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что сам Скрипкин задержан на территории Белоруссии, куда он уехал после совершения преступления.
Роспотребнадзор с 29 октября приостанавливает ввоз турецких мандаринов на территорию России из-за превышения максимально допустимого уровня пестицида «Хлорпирифос» в целях недопущения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.