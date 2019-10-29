Экономика
ФАНМинэкономразвития готовится изменить подход к учету бедности в России
Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, который вносит изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в РФ.
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с чего всё началось
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.РБК28 октября в 17:00
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ПФР заявил об участии в разработке методики определения нуждающихся россиян
РИА Новости29 октября в 10:58
Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране
Московский Комсомолец28 октября в 19:16
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