Экономика

ФАНФАНМинэкономразвития готовится изменить подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, который вносит изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в РФ.
Читать в источнике
Комментировать958
с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК28 октября в 17:00

Подробнее о событии

Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности

Газета.Ru29 октября в 13:24

ПФР заявил об участии в разработке методики определения нуждающихся россиян

РИА Новости29 октября в 10:58

Минэкономики предложило изменить подход к учету бедности

Коммерсантъ28 октября в 19:23

Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

RT на русском28 октября в 20:18

Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

Московский Комсомолец28 октября в 19:16

Минэкономразвития предложило усложнить алгоритм учета бедности в России

Znak.com28 октября в 17:54

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

РБК28 октября в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Происшествия

В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК.
РИА Новости 08:57
Политика

В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7

Комитет по иностранным делам палаты представителей США единогласно принял резолюцию против присоединения России к формату G7.
RT на русском 06:10
Авто

Названы цены полноприводных минивэнов Peugeot и Citroen

Начался прием заказов на полноприводные минивэны Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer, а также фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy в версиях длины L2 и L3 — 4959 и 5309 мм соответственно.
За рулем вчера в 10:01
Игры

Компания Valve обновила интерфейс библиотеки игр в Steam

Актуальные Новости 02:22
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости вчера в 19:44
Шоу-бизнес

Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 10:24
Шоу-бизнес

Дочь Навки и Пескова выиграла соревнования по фигурному катанию

Дочь фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Надежда Пескова выиграла соревнования по фигурному катанию.
МК-Спорт 04:29
Политика

Зеленский пообещал ускорить подготовку Украины к членству в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ускорить подготовку своей страны к членству в НАТО.
ФАН 06:25
Политика

США обвинили Россию в желании распространить С-400 по всему миру

Комсомольская правда 09:05
Происшествия

В детском саду в Ярославле воспитанники жестоко избили ребенка

АиФ-Верхняя Волга 29 октября в 08:46
Футбол

Фанаты киевского «Динамо» спели песню «Убей серба» на матче Лиги Европы

ИА Новороссия вчера в 01:32
Общество

Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год

Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам.
Коммерсантъ вчера в 13:04
Армия и оружие

В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму

Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК 08:35
Происшествия

Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»

Профиль вчера в 02:37
Гаджеты

Старые iPhone могут прекратить работать с ноября

Владельцам iPhone 5, которые были выпущены в 2012 году, следует обновить свои мобильные устройства.
ТК Звезда 28 октября в 11:06
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Происшествия

При прорыве теплотрассы в Петербурге пострадал пожилой человек

Из-за прорыва трубы на улице Олеко Дундича в петербургском районе Купчино дороги на юге города заволокло туманом.
REGNUM 08:50
Технологии

DJI представила складной дрон Mavic Mini

В 2016 году DJI выпустила свой первый складной дрон Mavic Pro, затем представила его уменьшенную версию Mavic Air, а теперь показала еще меньший по размеру и массе дрон Mavic Mini.
N+1 06:31
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли купила вещи в дисконт-магазине

По информации «Экспресс газеты», вместе с Джоли магазин посетили ее 14-летняя дочь Захара и 11-летние близнецы Вивьен и Нокс.
Телеканал 360° вчера в 08:06
Транспорт

Названа точная дата запуска двух первых веток МЦД

Первый и второй московские центральные диаметры будут запущены 21 ноября.
Вести.Ru 06:40
Политика

Путин ответил на вопрос об ужесточении наказания за врачебные ошибки

Президент России Владимир Путин не исключил ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и установлении инвалидности.
Известия 06:43
Здоровье

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
РБК 01:30
Политика

В НАТО призвали Россию вернуть Крым Украине

В Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Международная жизнь 09:30
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Общество

В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

Квартиры-студии площадью 11,1 и 11,6 кв. м фигурируют в проектах новых домов в столичных районах Западное Дегунино и Нижегородский соответственно.
Коммерсантъ 09:15
Армия и оружие

Британцы оценили пуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир»

Читатели британского издания The Daily Mail прокомментировали материал о запуске баллистической ракеты «Булава» с подводного ракетного крейсера «Князь Владимир».
Известия 00:08
Политика

Депутат Верховной Рады может потерять пост из-за сексуального скандала

Накануне украинские журналисты сфотографировали во время заседания парламента телефон Богдана Яременко.
Эхо Москвы 09:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное