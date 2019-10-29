Экономика

ФАНФАНМинэкономразвития готовится изменить подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, который вносит изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в РФ.
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с чего всё началось

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК28 октября в 17:00

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Росстат пояснил сообщения об изменении подхода к учету бедности

Газета.Ru29 октября в 13:24

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

РБК28 октября в 17:00

Минэкономразвития намерено изменить подход к учёту бедности

RT на русском28 октября в 20:18

Минэкономики предложило изменить подход к учету бедности

Коммерсантъ28 октября в 19:23

Власти РФ предложили изменить подход к учету бедности в стране

Московский Комсомолец28 октября в 19:16

Минэкономразвития предложило усложнить алгоритм учета бедности в России

Znak.com28 октября в 17:54

ПФР заявил об участии в разработке методики определения нуждающихся россиян

РИА Новости29 октября в 10:58
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Происшествия

В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду

В Нарьян-Маре, в Ненецком автономном округе (НАО), мужчина, вооруженный ножом, ворвался в детский сад «Сказка», где убил одного из детей.
РБК 08:57
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru 01:22
Футбол

Шюррле и Тиль остались в запасе на матч против «Ростова»

Тренерские штабы «Спартака» и «Ростова» во главе с Доменико Тедеско и Валерием Карпиным огласили стартовые сочетания команд на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России.
Матч ТВ 11:42
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Происшествия

В Волгограде мужчина отрезал головы жене и матери

38-летний мужчина убил двух женщин, в том числе собственную мать, и отрезал им головы ножом.
V1.ru 04:58
Футбол

«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги

"Монако" в матче 1/16 финала Кубка Лиги одолел "Марсель".
Soccer.ru вчера в 18:19
Армия и оружие

СУ-57 получил новое кодовое обозначение в НАТО

Российский истребитель СУ-57 получил в НАТО новое кодовое обозначение «Felon» (уголовник).
Военное дело 11:02
Общество

В Одессе демонтируют барельеф маршалу Жукову

RT на русском 09:35
Политика

«Исламское государство» выбрало нового лидера после смерти аль-Багдади

РБК 11:39
Технологии

Новый «троянский вирус» поразил Android-устройства

Эксперты отметили, что вирус атаковал более 40 тысяч гаджетов, ежемесячно к их числу прибавляется еще 2400 смартфонов.
Экономика сегодня 11:39
Спорт

Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в России

Ранее суд ЕАЭС вынес заключение о недопустимости количественных ограничений на участие спортсменов, являющихся гражданами государств Союза, в национальных спортивных соревнования.
РИА Новости 09:40
Игры

Возвращение к истокам: Diablo IV будет похожа на вторую часть франшизы

Геймер с ником PracticalBrush12 поделился первыми подробностями предстоящей Diablo IV.
REGNUM 08:56
Здоровье

Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

Вечерний курьер вчера в 16:58
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
RT на русском 09:47
Происшествия

В Петербурге проведут проверку из-за лопнувшей трубы с горячей водой

Следственный комитет по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку по факту прорыва трубы во Фрунзенском районе города, сообщается на сайте ведомства.
РБК 11:54
Политика

Шипулин поедет к мэру, связавшему с ним нехватку денег в бюджете

Депутат Госдумы Антон Шипулин пообещал встретиться с мэром Краснотурьинска, который связал отказ в выделении городу субсидий с плохим голосованием за депутата.
Политсовет 08:39
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика

Путин возмутился экономией на зарплате санитарок

Президент РФ Владимир Путин удивился попыткам сэкономить на и так небольших зарплатах санитарок, сообщает ТАСС.
Общественное телевидение России 10:06
Здоровье

Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни

Зарубежными медицинскими экспертами названы четыре диагностируемые многими российскими врачами у пациентов, но при этом несуществующие некоторые заболевания, об этом информирует Mail.ru.
Ugpressa.ru 07:51
Политика

Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампу

Зачем демократы представили резолюцию Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей.
РБК 11:50
Транспорт

Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Российская газета 04:24
Культура

Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал решение продюсера Максима Фадеева о расторжении контрактов со всеми артистами его компании MALFA в эфире программы «Вечерний Ургант».
Мойка78 11:00
Политика

В Санкт-Петербурге обнародовали характеристику КГБ на Путина

Известия 02:13
Гаджеты

MSI представила целую линейку карт GeForce GTX 16 Super

Компания MSI представила новую линейку видеокарт GeForce GTX 16 Super, куда входят сразу несколько семейств: Gaming, Ventus и Aero.
Игромания.ру вчера в 17:19
Игры

PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в истории

PS4 преодолела продажи оригинальной PlayStation, вышедшей в 1994 году и проданной тиражом 102,5 млн консолей, и Wii, появившейся на прилавках в 2006 году и сумевшей достичь результата 101,6 млн проданных приставок.
Коммерсантъ вчера в 03:25
Экономика

Долговая нагрузка россиян достигла максимума

Согласно предварительным подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
Piter.tv 07:26
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Кино

Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия

Отдельно составлен рейтинг фильмов, популярных в 2019 году: - Пользователи выше всего оценили "Оно 2" - продолжение истории о Пеннивайзе с повзрослевшими героями из первой части, а также ленты "Я иду искать" с Самарой Уивинг в роли невесты, которую заставляют играть в странную игру, и "Клаустрофобы" - о смертельном квесте, - рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.
Комсомольская правда 00:35
Авто

Лицензионные BMW из Вьетнама предложат россиянам

В 2020 году в России может появиться новая марка недорогих автомобилей родом из Вьетнама.
Quto.ru вчера в 04:34
Происшествия

Деревянный замок из списка ЮНЕСКО сгорел в Японии

Площадь пожара превысила 4 тыс. кв.м. Огонь уничтожил семь строений на территории замка, в том числе главный дворец.
Интерфакс 07:03
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