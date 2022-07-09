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Минэкономразвития и ФНС создают блокчейн-платформу для учета мер поддержки бизнеса

Правительство России запустит на базе блокчейн-платформы Федеральной налоговой службы (ФНС) сервис мониторинга льготных программ кредитования бизнеса, сообщается
 на сайте кабмина.
Ведомости
Правительство России одобрило создание информационного сервиса, который поможет оценить эффективность мер господдержки в области льготного кредитования бизнеса.
ТАСС
Информационный сервис позволит консолидировать сведения по выдаваемым кредитными организациями в рамках различных госпрограмм льготным займам бизнесу.
ТАСС
Сервис создают на базе распределенного реестра ФНС, к которому уже подключены свыше 70 российских банков.
Экономика сегодня

Подробнее о событии

В России запустят сервис мониторинга льготных программ кредитования бизнеса
ТАСС03:47
Учет мер поддержки российского бизнеса будет осуществляться с помощью блокчейн-платформы
ФАН05:04
В МЭР сообщили о создании блокчейн-платформы для учета мер поддержки бизнеса
Газета.Ru04:52
В России на блокчейн-платформе запустят сервис оценки льготного кредитования
Ведомости04:32
Минэкономразвития и ФНС организуют блокчейн-платформу для реестра мер поддержки отечественного бизнеса
Ореанда-Новости04:24
В РФ создадут сервис мониторинга льготных программ кредитования бизнеса
Интерфакс03:23
В России появится блокчейн-платформа для учета мер поддержки бизнеса
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