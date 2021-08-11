ПРАЙММинэкономразвития: инфляция в РФ на 9 августа ускорилась в годовом выражении до 6,51%Инфляция в РФ на 9 августа ускорилась до 6,51% в годовом выражении с 6,45% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".ПРАЙМПо информации службы, инфляция на неделе с 3 по 9 августа находилась на нулевом уровне.КоммерсантъЦены на подсолнечное масло выросли на 0,2%, цены на мясо кур и сахар подросли на 0,1%. Одновременно куриные яйца подешевели на 0,8%.ИнтерфаксНеделей ранее в России наблюдалась дефляция в 0,06%.ТАССЧитать далееСвернуть9111.ru9111.ruЦентральная Служба НовостейПрофильПодробнее о событииГодовая инфляция в России осталась в августе на уровне 6,5%Коммерсантъвчера в 13:09Минэкономразвития: инфляция в РФ на 9 августа ускорилась в годовом выражении до 6,51%ПРАЙМвчера в 12:37Минэкономразвития сообщило об ускорении инфляции до 6,51% в годовом выраженииГоворит Москвавчера в 12:43В Минэкономразвития оценили годовую инфляция в России в августе на уровне 6,5%ТАССвчера в 12:29Минэкономразвития заявило об ускорении годовой инфляции в начале августаВедомостивчера в 12:51Росстат зафиксировал нулевую инфляцию в РФ с 3 по 9 августаИнтерфаксвчера в 13:08Годовая инфляция в Италии в июле ускорилась до 1,9%Финмаркетвчера в 05:46Показать ещёОценить9Поделиться