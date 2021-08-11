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Минэкономразвития: инфляция в РФ на 9 августа ускорилась в годовом выражении до 6,51%

Инфляция в РФ на 9 августа ускорилась до 6,51% в годовом выражении с 6,45% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
ПРАЙМ
По информации службы, инфляция на неделе с 3 по 9 августа находилась на нулевом уровне.
Коммерсантъ
Цены на подсолнечное масло выросли на 0,2%, цены на мясо кур и сахар подросли на 0,1%. Одновременно куриные яйца подешевели на 0,8%.
Интерфакс
Неделей ранее в России наблюдалась дефляция в 0,06%.
ТАСС

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