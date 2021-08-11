Организатор «языковых патрулей» в Казахстане Куат Ахметов обвинил русских в высокомерии

Организатор националистических акций Til Maydani («Волна языка») и «языковых патрулей» в Казахстане Куат Ахметов в интервью RT обиделся на русских и обвинил их в высокомерии.