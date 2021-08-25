ПРАЙММинэкономразвития: инфляция в России на 23 августа ускорилась до 6,68% в годовом выраженииПо данным Росстата, инфляция в России за период с 17 по 23 августа 2021 года составила 0,07%.ТАССС начала августа потребительские цены снизились на 0,07%, с начала года выросли на 4,58%.ФинмаркетСреди продуктов больше всего цены выросли на колбасу (0,9%), сосиски, сардельки, шоколадные конфеты (0,8%), говядину, свинину, мясные консервы для детского питания (0,6%), печенье и вермишель (0,5%).КоммерсантъКуриные яйца в среднем по стране подешевели на 0,8%.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMАК&МОбщественная служба новостейРосбалтRT на русскомПодробнее о событииНедельная инфляция в РФ неожиданно для августа ускорилась до 0,1%Интерфакс12:43Пост ценИзвестиявчера в 01:00В Росстате назвали уровень недельной инфляцииRT на русском12:26Годовая инфляция в России достигла 6,68%Ведомости13:15Минэкономразвития: инфляция в России на 23 августа ускорилась до 6,68% в годовом выраженииПРАЙМ13:07Годовая инфляция в России с 17 по 23 августа ускорилась до 6,68%ТАСС13:06Росстат впервые с июля зафиксировал недельную инфляциюКоммерсантъ12:35Показать ещёОценить18Поделиться