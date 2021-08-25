«Плохо играет»: критики вынесли вердикт звезде «Постучись в мою дверь» Хандэ Эрчель

Любопытно, что сильное недовольство выражают лишь жители Турции, зрители же из других стран вполне довольны игрой Эрчель и утверждают, что замечания в адрес актрисы нельзя назвать конструктивной критикой, потому что они не более чем хейт.