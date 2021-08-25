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Минэкономразвития: инфляция в России на 23 августа ускорилась до 6,68% в годовом выражении

По данным Росстата, инфляция в России за период с 17 по 23 августа 2021 года составила 0,07%.
ТАСС
С начала августа потребительские цены снизились на 0,07%, с начала года выросли на 4,58%.
Финмаркет
Среди продуктов больше всего цены выросли на колбасу (0,9%), сосиски, сардельки, шоколадные конфеты (0,8%), говядину, свинину, мясные консервы для детского питания (0,6%), печенье и вермишель (0,5%).
Коммерсантъ
Куриные яйца в среднем по стране подешевели на 0,8%.
Интерфакс

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