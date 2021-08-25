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Минэкономразвития: инфляция в России на 23 августа ускорилась до 6,68% в годовом выражении

По данным Росстата, инфляция в России за период с 17 по 23 августа 2021 года составила 0,07%.
ТАСС
С начала года инфляция составила 4,58%, с начала августа — 0,07%.
Коммерсантъ
Стоимость мяса кур выросла на 0,3%, сахара — на 0,2%.
Коммерсантъ
Ускорение недельной инфляции во многом объясняется высокими темпами роста цен на мясо и мясопродукты: колбаса подорожала на 0,9%, сосиски - на 0,8%, говядина и свинина - на 0,6%, мясо кур - на 0,3%.
Интерфакс

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