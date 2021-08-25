ПРАЙММинэкономразвития: инфляция в России на 23 августа ускорилась до 6,68% в годовом выраженииПо данным Росстата, инфляция в России за период с 17 по 23 августа 2021 года составила 0,07%.ТАССС начала года инфляция составила 4,58%, с начала августа — 0,07%.КоммерсантъСтоимость мяса кур выросла на 0,3%, сахара — на 0,2%.КоммерсантъУскорение недельной инфляции во многом объясняется высокими темпами роста цен на мясо и мясопродукты: колбаса подорожала на 0,9%, сосиски - на 0,8%, говядина и свинина - на 0,6%, мясо кур - на 0,3%.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMАК&МРосбалтRT на русскомПодробнее о событииНедельная инфляция в РФ неожиданно для августа ускорилась до 0,1%Интерфакс12:43Росстат впервые с июля зафиксировал недельную инфляциюКоммерсантъ12:35Пост ценИзвестиявчера в 01:00Годовая инфляция в России достигла 6,68%Ведомости13:15Минэкономразвития: инфляция в России на 23 августа ускорилась до 6,68% в годовом выраженииПРАЙМ13:07Годовая инфляция в России с 17 по 23 августа ускорилась до 6,68%ТАСС13:06В Росстате назвали уровень недельной инфляцииRT на русском12:26Показать ещёОценить18Поделиться