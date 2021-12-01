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Минэкономразвития: инфляция в России в годовом выражении на 29 ноября ускорилась до 8,38%

По данным
 Росстата, рост потребительских цен за неделю с 23 по 29 ноября составил 0,46%.
Капитал страны
В целом услуги (темпы инфляции в этом сегменте обычно медленнее, чем в продовольственных и непродовольственных товарах) за неделю подорожали на 1,4 и 5,8% в годовом выражении.
РБК
Темпы роста цен на непродовольственные товары снизились до 0,17%.
РЕН ТВ
Аналитики S&P предполагают, что в 2022 году рост потребительских цен в России в среднем составит 6,2%. По прогнозу Минэкономразвития, с 2022 года инфляция должна вернуться к 4% — таргету Центробанка.
РБК

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