ПРАЙММинэкономразвития: инфляция в России в годовом выражении на 29 ноября ускорилась до 8,38%По данным Росстата, рост потребительских цен за неделю с 23 по 29 ноября составил 0,46%.Капитал страныВ целом услуги (темпы инфляции в этом сегменте обычно медленнее, чем в продовольственных и непродовольственных товарах) за неделю подорожали на 1,4 и 5,8% в годовом выражении.РБКТемпы роста цен на непродовольственные товары снизились до 0,17%.РЕН ТВАналитики S&P предполагают, что в 2022 году рост потребительских цен в России в среднем составит 6,2%. По прогнозу Минэкономразвития, с 2022 года инфляция должна вернуться к 4% — таргету Центробанка.РБКЧитать далееСвернутьМосква 24Москва 24Капитал страныFBM.ruГазета.RuБлокнот ВоронежРБКThe DairyNewsREGNUMНародные новостиПетербургский дневникЭкономика сегодняСтолица СIrkutskMediaАБНВечерняя МоскваЯмал-МедиаБийский рабочийГлас НародаБизнес журналПодробнее о событииАналитики предрекли рост цен до 8%URA.Ru22:19ЦБ придется сильно отреагировать на скачок инфляцииПРАЙМвчера в 08:56Недельная инфляция в России подскочила в два раза из-за ТурцииРБК1 декабря в 11:02Росстат: недельная инфляция в России с 23 по 29 ноября ускорилась до 0,46%РИА Новости1 декабря в 11:40МЭР заявило об ускорении годовой инфляции с 23 по 29 ноября до 8,38%ТАСС1 декабря в 11:35Экономист Кричевский прокомментировал рост цен в России из-за подорожания туров в ТурциюКомсомольская правдавчера в 05:24Недельная инфляция в России достигла максимума с начала июляВедомости1 декабря в 11:00Показать ещёОценить1,6KПоделиться