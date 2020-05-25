Экономика
ГородовойМинэкономразвития хочет расширить список пострадавших компаний
Министерство экономического развития России предлагает разрешить компаниям уточнить код основной деятельности, чтобы претендовать на поддержку от государства. Таких компаний может быть двести тысяч. Соответствующее письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, его цитирует РБК.
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с чего всё началось
Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства РФ предложения о возможности уточнения компаниями малого и среднего бизнеса общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).Минэкономразвития России25 мая в 12:01
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СМИ узнали о предложении Минэкономразвития расширить круг получателей господдержки
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Минэкономразвития внесло в кабмин предложения о возможности уточнения компаниями МСП своего ОКВЭД
Минэкономразвития России25 мая в 12:01
Малый бизнес сможет уточнить свой вид деятельности для получения поддержки
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