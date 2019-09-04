Экономика
Право.руОрешкин предложил в 20 раз снизить стоимость банкротства физлиц
Минэкономразвития готовит поправки в законодательство, которые снизят стоимость процедуры банкротства граждан с 200 000 руб. до 10 000 руб. Об этом глава ведомства Максим Орешкин заявил в интервью РИА Новости.
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Минэкономразвития РФ предлагает кратно снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, которая сейчас доходит до 200 тысяч рублей, готовит соответствующие поправки в законодательство, сообщил глава министерства Максим Орешкин в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.РИА Новостивчера в 02:50
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Минэкономразвития хочет снизить стоимость банкротства физлиц до 10 тысяч рублей
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