Минэкономразвития РФ предлагает кратно снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, которая сейчас доходит до 200 тысяч рублей, готовит соответствующие поправки в законодательство, сообщил глава министерства Максим Орешкин в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.

с чего всё началось

Министерство экономического развития (МЭР) считает необходимым снизить стоимость процедуры банкротства. Снижение планируется значительным: сейчас для того, чтобы стать банкротом, физическому лицу необходимо около 200 тыс. рублей. В МЭР хотят снизить эту цифру в разы – до 10 тыс. рублей.

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