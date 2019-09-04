Экономика

Zaim.comZaim.comМинэкономразвития хочет снизить стоимость процедуры банкротства

Министерство экономического развития (МЭР) считает необходимым снизить стоимость процедуры банкротства. Снижение планируется значительным: сейчас для того, чтобы стать банкротом, физическому лицу необходимо около 200 тыс. рублей. В МЭР хотят снизить эту цифру в разы – до 10 тыс. рублей.
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с чего всё началось

МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин

Минэкономразвития РФ предлагает кратно снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, которая сейчас доходит до 200 тысяч рублей, готовит соответствующие поправки в законодательство, сообщил глава министерства Максим Орешкин в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.
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