Экономика
Русский дедлайнМинэкономразвития хочет удешевить банкротство физлиц в 20 раз
Эксперт в разговоре с Russian Deadline назвал такую инициативу правильной. По словам Орешкина, сейчас процедура банкротства слишком дорога и для большинства должников просто неподъемна.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Минэкономразвития РФ предлагает кратно снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, которая сейчас доходит до 200 тысяч рублей, готовит соответствующие поправки в законодательство, сообщил глава министерства Максим Орешкин в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.РИА Новости02:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Наука
Древнее глобальное потепление связали с изменениями орбиты Земли
Naked Science 30 августа в 02:52
Кино
Путин поздравил с юбилеем Нину Ургант
Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем актрису Нину Ургант.
Российская газета 04:54
Политика
Президент России прибыл в Монголию
Президент Российской Федерации Владимир Путин с официальным визитом прибыл в Монголию.
ПолитРоссия 02 сентября в 13:44
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА Новости вчера в 04:44
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.
Газета.Ru 06:53
Футбол
Ляпорт перенес операцию на колене
Как сообщает AFP, французу прооперировали колено, которое он повредил во время матча чемпионата Англии с «Брайтоном» (4:0). Длительность восстановления Ляпорта пока не сообщается.
Спорт-Экспресс 07:38
Политика
В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Ранее в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны.
РИА Новости 08:21
Общество
Омбудсмен обратился в прокуратуру из-за выселения онкобольного жителя Сочи на улицу
ТАСС 08:14
Происшествия
В Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25
Министерство обороны России подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае.
RT на русском 06:06
Футбол
«Бавария» объявила о рекордной прибыли по итогам прошлого сезона
«Бавария» по итогам прошлого сезона установила новый рекорд клуба по прибыли.
Чемпионат 07:39
Происшествия
Суд приговорил Владислава Синицу к 5 годам за твит о детях силовиков
Пресненский районный суд Москвы приговорил менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за твит о детях силовиков, передает агентство «Москва».
Медиазона вчера в 03:43
Происшествия
СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции
RT на русском 06:51
Происшествия
В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка
Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов.
Известия 05:11
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Политика
В Минпромторге назвали желаемые параметры сверхзвукового бизнес-джета
Московский Комсомолец вчера в 19:58
Экономика
Заключено соглашение о создании курорта на Камчатке на 39 млрд рублей
Соглашение о создании курорта на Камчатке стоимостью 39,2 млрд руб. заключено в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2019).
РБК 06:57
Политика
Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил сайт Кремля.
Известия вчера в 23:58
Наука
Австралийцы подсчитали процент инцестов в Великобритании
Австралийские ученые проанализировали геномы 456 тысяч британцев и нашли среди них более сотни человек, появившихся на свет в результате близкородственного брака.
N+1 вчера в 10:30
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Здоровье
Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском 01:23
Политика
Глава Минприроды рассказал, когда Россия запретит пластик
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении полного запрета на одноразовые пластмассовые товары такие, как пакеты, трубочки и столовые приборы к 2021 году.
Газета.Ru 08:03
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Политика
Украина заявила о готовности участвовать в переговорах по газу
Украина готова принять участие в трехсторонних переговорах по газу с РФ и Еврокомиссией уже в сентябре, заявил новый глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время телефонной беседы с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.
РИА Новости 06:50
Происшествия
Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам.
REGNUM вчера в 11:30
Транспорт
Минтранс планирует отменить досмотр транзитных пассажиров
Минтранс России подготовил законодательные изменения для отмены досмотра на внутренних авиарейсах транзитных пассажиров.
Газета.Ru 07:50
Единоборства
Нурмагомедову предстоит похудеть до взвешивания перед боем с Порье
Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову предстоит похудеть на 6 кг до официальной церемонии взвешивания перед поединком с американским спортсменом Дастином Порье.
Известия 06:39
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Общество
В столичном СИЗО поженились женщина и трансгендер
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО, сообщила в социальных сетях замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
Вести Подмосковья вчера в 12:51