Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.

Экономика Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes Глава компании Canada Goose Дани Рейсс покинул список миллиардеров из-за коронавируса, пишет Forbes.

Общество В Белом доме предложили сократить бюджет Госдепа Проект бюджета в $4,8 трлн на следующий финансовый год, который в США начинается в октябре, после публикации будет рассмотрен в различных комитетах обеих палат, а также в управлении Конгресса по бюджету.

Экономика Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году Аудиторы займутся и проверкой реализации в 2019 – 2020 годах концепции наследия чемпионата мира по футболу, который Россия принимала в 2018 году.

Армия и оружие Боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии отразили в воскресенье две атаки беспилотников, принадлежащих боевикам, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Экономика Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет.

Шоу-бизнес Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.

Экономика Путин встретится с главой Минстроя Якушевым Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Минстроя Владимиром Якушевым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.