Экономика
ИзвестияМинэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве
Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.
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Экономика
Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes
Глава компании Canada Goose Дани Рейсс покинул список миллиардеров из-за коронавируса, пишет Forbes.
Игры
Sony заплатила 229 млн долларов за Insomniac Games, создателей «Человека-паука»
Стало известно, что Sony заплатила за Insomniac Games около 229 млн долларов, причём преимущественно денежными выплатами.
Общество
В МЧС назвали причину эвакуации с премьеры фильма «Лед-2»
Ранее сообщалось, что здание эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2".
Армия и оружие
ВСУ три раза за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР
Общество
В Белом доме предложили сократить бюджет Госдепа
Проект бюджета в $4,8 трлн на следующий финансовый год, который в США начинается в октябре, после публикации будет рассмотрен в различных комитетах обеих палат, а также в управлении Конгресса по бюджету.
Кино
«Том и Джерри» отмечают 80-летний юбилей
10 февраля 1940 года мир увидел дебютный эпизод «Тома и Джерри» под названием «Puss Gets the Boot».
Гаджеты
ТОП-7 недорогих смартфонов начала 2020 года по версии Роскачества
«Российская система качества» назвала самые лучшие недорогие смартфоны для студентов.
Экономика
Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году
Аудиторы займутся и проверкой реализации в 2019 – 2020 годах концепции наследия чемпионата мира по футболу, который Россия принимала в 2018 году.
Политика
Трамп сообщил о «супербыстрых ракетах» США для противостояния России
Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть «супербыстрые ракеты» для противостояния России и Китаю.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим
Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии отразили в воскресенье две атаки беспилотников, принадлежащих боевикам, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Экономика
Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon
В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Происшествия
Уголовное дело по «Свидетелям Иеговы» расследуют в Забайкалье
Уголовное дело по признакам организации деятельности запрещенной судом организации «Свидетели Иеговы» возбуждено в Забайкалье.
Наука
Шерстистые мамонты вымерли из-за инбридинга
Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
Футбол
Васильев: пример Головина ломает стереотипы о российских футболистах
Пример Саши Головина ломает эти стереотипы. Чемпионат мира в России был блестяще проведён.
Авто
Продажи автомобилей с пробегом в РФ выросли в январе на 8%
По данным агентства, продажи автомобилей с пробегом в РФ выросли в январе на 8%. По-прежнему лидером авторынка подержанных автомобилей остается Лада.
Культура
Филипп Киркоров отметился на премии «Оскар»
В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
Технологии
Telegram позволил создавать сайты на базе TON
Telegram открыл разработчикам возможность использования инструмента под названием TON Sites.
Экономика
Путин встретится с главой Минстроя Якушевым
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Минстроя Владимиром Якушевым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Здоровье
В России планируют изменить порядок медосвидетельствования водителей
В Министерство здравоохранения и МВД России поступило предложение изменить правила прохождения медицинского освидетельствования водителей.
Происшествия
Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником
Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.
Политика
Генерал США заявил о сближении российских спутников с американским
Вашингтон по дипломатическим каналам выразил Москве обеспокоенность в связи со сближением пары российских спутников с американским разведывательным спутником.