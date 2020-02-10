Экономика

ИзвестияИзвестияМинэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве

Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.
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Минэкономразвития анонсировало запуск маркетплейса с имуществом банкротов

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