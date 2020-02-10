Экономика
ИзвестияМинэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве
Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.
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Происшествия
Адвокат Кушиташвили рассказал, как росгвардеец мог сломать себе нос
Адвокат Александр Дегтерев, представляющий интересы чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, принял участие в следственном эксперименте, который показал, что сотрудник Росгвардии мог сломать себе нос.
Игры
BioWare: Anthem будет полностью переработана
Что же касается Anthem, то BioWare рассказала в заявлении, что команда работала последний год, чтобы улучшить стабильность, производительность и общее качество игры, а также выпустить три сезона контента.
Политика
США намерены выделить $700 млн на противодействие России
Американское правительство планирует выделить на «противодействие» России $700 млн.
Общество
Шарапова пришла на вечеринку «Оскара» в полупрозрачном платье
Российская теннисистка Мария Шарапова посетила вечеринку после вручения престижной кинопремии "Оскар", прошедшей в Лос-Анджелесе.
Космос
Комета Чурюмова-Герасименко меняет цвет при приближении к Солнцу
В начале миссии комета находилась далеко от Солнца.
Армия и оружие
Турция открыла ответный огонь по Сирии
Здоровье
В России 20 тыс. человек остаются под наблюдением из-за коронавируса
В России более 20 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за коронавируса, обследованы и госпитализированы с начала года были около 770 человек, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Шоу-бизнес
Организатор объяснил причину отмены концертов Наргиз Закировой
Певица связывает это со скандалом с Максом Фадеевым Ближайшие концерты Наргиз Закировой в Ростове-на-Дону и Краснодаре были отменены.
Здоровье
Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава
Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Футбол
«Уфа» обновит эмблему и клубные цвета
"Уфа" в ближайшее время поменяет эмблему и клубные цвета. Об этом в интервью Sport24 сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
Технологии
Ошибка Windows 7 запретила выключать компьютеры
Судя по жалобам пользователей, неизвестная ошибка Windows 7 запретила им выключать компьютеры.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Авто
Chery может привезти в Россию седан Chery Arrizo
Здоровье
Омичка пожаловалась на грубую работу врачей роддома
Общество
В Швейцарии поддержали уголовное преследование гомофобии
В понедельник, 10 февраля, стало известно, что в Швейцарии намерены ввести уголовное преследование гомофобии.
Гаджеты
В Сети показали разобранный Xiaomi Mi 10
Здоровье
Инкубационный период коронавируса может составлять до 24 дней
Инкубационный период коронавируса может длиться до 24 дней, а не от трех до 14 дней, как предполагалось ранее.
Общество
Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный» на 2,5 млрд рублей
Мосгорсуд отменил обеспечительный арест акций банка "Восточный" номинальной стоимостью порядка 2,5 млрд рублей, принадлежащих Evison Holdings, и наложенный в рамках так называемого дела Baring Vostok.
Общество
МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице
Политика
Минобрнауки отменило ограничения на контакты учёных с иностранцами
Как сообщало ИА REGNUM, ранее нарекания у учёных вызвал приказ Минобрнауки, ужесточивший требования к международному сотрудничеству.
Происшествия
Врачи в Петербурге напугали вернувшегося из КНР ребёнка
Как рассказала Агапитовой мама 10-летней девочки, неделю назад они вернулись из Китая.
Общество
В России появятся новые справки о судимости
В России начнут выдавать справки нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин обновил два клубных рекорда
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги победили "Лос-Анджелес Кингз" с результатом 4:1. Одним из героев встречи стал российский вратарь "рейнджеров" Игорь Шестеркин, отразивший 42 броска.
Наука
Физики освоили рапидную съемку в терагерцовом диапазоне
В результате удалось впервые записать терагерцовое видео с частотой в три тысячи кадров в секунду, при этом сохраняя высокое разрешение и чувствительность, пишут авторы в журнале Physical Review X. Терагерцовое излучение — это диапазон электромагнитных колебаний между инфракрасным спектром и радио.
Шоу-бизнес
Жалобы Лободы на тяжелую работу не нашли понимания в Сети
Украинская певица Светлана Лобода пожаловалась в инстаграм на тяжелый концертный график, но не нашла поддержки среди пользователей.