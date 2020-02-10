Экономика

ИзвестияИзвестияМинэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве

Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.
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с чего всё началось

Минэкономразвития анонсировало запуск маркетплейса с имуществом банкротов

Инициатива вошла в комплексный законопроект Минэкономразвития по изменению законодательства о банкротстве. Сейчас документ находится на согласовании в федеральных органах власти, уточнил замминистра. Точные сроки запуска сервиса пока неизвестны.
РБК11:36

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Минэкономразвития анонсировало запуск маркетплейса с имуществом банкротов

РБК11:36

Минэкономразвития планирует запустить маркетплейс с имуществом банкротов

ТАСС13:54

Минэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве

Известия14:43

Минэкономразвития запустит интернет-сервис по торгам в рамках процедуры банкротства

Эхо Москвы14:31

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Минэкономразвития запустит маркетплейс для банкротов

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Газета.Ru 15:42
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

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Ученые спрогнозировали пик распространения коронавируса

Пик распространения нового коронавируса придется на вторую половину февраля, общее число заболевших в Ухане может составить около 500 тыс. человек.
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