Экономика
ИзвестияМинэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве
Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.
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Инициатива вошла в комплексный законопроект Минэкономразвития по изменению законодательства о банкротстве. Сейчас документ находится на согласовании в федеральных органах власти, уточнил замминистра. Точные сроки запуска сервиса пока неизвестны.РБК11:36
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