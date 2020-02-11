Экономика
ИзвестияМинэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве
Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.
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Минэкономразвития запустит интернет-сервис по торгам в рамках процедуры банкротства
Эхо Москвывчера в 14:31
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Политика
Преемница Меркель ушла в отставку
Экономика
Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США
Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
Космос
Космический зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу
В США запустили ракету-носитель «Атлас-5» с исследовательским космическим аппаратом для изучения Солнца Solar Orbiter.
Кино
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Происшествия
Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества
Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Авто
Специалисты перечислили 8 признаков того, что подержанный автомобиль не продастся
Специалисты не рекомендуют покупать автомобили, которые впоследствии тяжело реализовать на вторичном рынке.
Экономика
Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы
Правительство Михаила Мишустина возобновило дискуссию, начатую правительством Дмитрия Медведева, о снижении социальных взносов, рассказали три федеральных чиновника.
Политика
Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Технологии
Пользователи Windows 7 сообщили, что не могут выключить компьютер
Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами.
Футбол
Семак рассказал, почему «Зенит» не может купить лидеров ЦСКА
Обо всем главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал в разговоре с «Россия 24».
Игры
Официально: BioWare работает над перезапуском Anthem
Экономика
ВТБ снизил ипотечные ставки ниже 8%
Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку – 7,8% при первоначальном взносе от 50%.
Происшествия
Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге
Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Политика
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Энергетика
Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»
Белоруссия отбирает технологическую нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из трубопровода «Дружба», сообщил ТАСС со ссылкой на «Белнефтехим».
Происшествия
Самолет Utair совершил жесткую посадку в Коми
Пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Республика Коми), сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Биатлон
Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Резервными вариантами названы Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева.
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Общество
В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян
В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями
В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Армия и оружие
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе
Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Общество
В ГТРК «Камчатка» провели беседу со смеявшейся телеведущей
Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, рассмеявшаяся во время записи сюжета об индексации льгот для населения, продолжает работать, сообщил РИА Новости директор ГТРК Алексей Костылев.
Общество
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях
Россиян в феврале и марте ждут длинные выходные в связи с праздниками, пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
Общество
Налоговая разыскивает Алёну Водонаеву за долги
Блогер будоражит не только федеральные каналы, но и районную налоговую инспекцию Дело в том, что она задолжала налоги за авто и дачу в Московской области.