Экономика

ИзвестияИзвестияМинэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве

Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.
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В России откроют магазин с имуществом банкротов

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Минэкономразвития запустит интернет-сервис по торгам в рамках процедуры банкротства

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Минэкономразвития готовит комплексный законопроект о банкротстве

Финмаркетвчера в 10:45
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Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами.
Газета.Ru вчера в 09:59
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Обо всем главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал в разговоре с «Россия 24».
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Официально: BioWare работает над перезапуском Anthem

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Резервными вариантами названы Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева.
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