Экономика

МонаВистаМонаВистаМинэкономразвития назвало самые прогрессивные регионы России

Минэкономразвития подготовило для Госдумы прогноз социально-экономического развития страны на 2020-2022 годы, озвучив самые прогрессивные с экономической точки зрения субъекты Федерации.
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с чего всё началось

Минэкономики определило регионы — лидеры и аутсайдеры по росту экономики

Экономика Сахалинской области сократится в предстоящие пять лет на 14,6%, или на 3,1% в среднем за год, а еще в девяти российских регионах среднегодовой рост будет минимальным — не более 1,5%. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленного Минэкономразвития и внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета (см. инфографику).
РБК04 октября в 01:02

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Окна роста

Российская газетавчера в 10:38

Названы самые прогрессивные регионы России

Lenta.ru04 октября в 05:23

Минэк спрогнозировал экономику регионов на пятилетку. Лидер роста - Чукотка

Накануне.Ru04 октября в 02:41

Свердловская область попала в список лидеров по экономическому росту в будущем

Znak.com04 октября в 03:39

Минэкономики назвало аутсайдеров по росту экономики среди регионов

News.ru04 октября в 02:19

Минэкономики спрогнозировало будущее уральских регионов

URA.Ru04 октября в 01:29

Минэкономики определило регионы — лидеры и аутсайдеры по росту экономики

РБК04 октября в 01:02
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:05, Вашингтон
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В Петербурге решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту изнасилования 22-летней студентки из США.
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Директор Анастасии Заворотнюк прокомментировал информацию о ее смерти

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк опровергла слухи появившиеся в Telegram-канале «Только никому» о смерти 48-летней актрисы.
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Таксист отказался везти Порошенко после митинга

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В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке

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За что Дмитрий Козак предлагает бюджетную компенсацию инвесторам

Законопроектом группы Дмитрия Козака предусмотрено четыре причины для признания ущерба инвестору от запрещаемых этим законопроектом некорректных изменений инвестзаконодательства или принятия нормативно-правовых актов.
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
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Володин назвал циничной провокацией допрос депутата Госдумы в США

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Фильм «Джокер» на выходных возглавил американский и российский прокат

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Армия и оружие

В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия 05 октября в 15:35
Происшествия

Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье

В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Общество

В Москве ночь на 7 октября стала самой холодной с начала осени

Ночь на 7 октября стала самой холодной в Москве и области с начала осени, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
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NASA опубликовало 3D-карту Луны

Космическое ведомство США на своем официальном сайте опубликовало трехмерную карту Луны CGI Moon Kit, которая прежде всего предназначена для художников и создателей компьютерной графики.
Naked Science вчера в 09:24
Технологии

PayPal выходит из проекта Facebook по выпуску криптовалюты Libra

Американский оператор электронной платежной системы компания PayPal приняла решение отказаться от участия в проекте криптовалюты Libra компании Facebook.
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Происшествия

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Одна женщина погибла, другая пострадала при наезде на остановку общественного транспорта автомобиля Ford Mondeo на проспекте Энгельса в Выборгском районе Петербурга, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
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На видео попала встреча американской ракеты и пассажирского самолёта

Ракета попала в поле зрения экипажа мексиканского пассажирского самолёта.
ИнфоСМИ вчера в 11:54
Культура

Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Технологии

«Билайн» сообщил об утечке данных почти 9 млн клиентов

В компании "Вымпелком" (бренд "Билайн") сообщили об утечке части базы данных в сеть. На текущий момент большая часть информации устарела.
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Общество

Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами

Эксперты соотнесли среднюю зарплату со стоимостью стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, в который вошли товары, продукты, транспорт и услуги ЖКХ.
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Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

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РИА Новости 05 октября в 12:25
Общество

Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения

Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
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Армия и оружие

США не примут участия в военной операции Турции на севере Сирии

О планах начать операцию в Сирии восточнее Евфрата президент Турции заявил в августе.
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Янтарь стал самым популярным товаром среди китайских туристов в России

Янтарь стал самым популярным товаром, который покупают китайские туристы в России при помощи систем WeChat Pay и Alipay.
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Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды пиломатериалов в Афганистан.
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Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя

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УАЗ «Патриот» с АКПП получили нижегородские двигатели

Двигатели для «Патриот» начали выпускать на ЗМЗ в Нижегородской области.
SpeedMe 04 октября в 05:40
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Украинские военные запустили флешмоб #извинитечтомынесдохли

ТК Звезда вчера в 11:25
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