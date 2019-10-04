Экономика

МонаВистаМонаВистаМинэкономразвития назвало самые прогрессивные регионы России

Минэкономразвития подготовило для Госдумы прогноз социально-экономического развития страны на 2020-2022 годы, озвучив самые прогрессивные с экономической точки зрения субъекты Федерации.
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с чего всё началось

Минэкономики определило регионы — лидеры и аутсайдеры по росту экономики

Экономика Сахалинской области сократится в предстоящие пять лет на 14,6%, или на 3,1% в среднем за год, а еще в девяти российских регионах среднегодовой рост будет минимальным — не более 1,5%. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленного Минэкономразвития и внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета (см. инфографику).
РБК04 октября в 01:02

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Окна роста

Российская газетавчера в 10:38

Названы самые прогрессивные регионы России

Lenta.ru04 октября в 05:23

Минэкономики определило регионы — лидеры и аутсайдеры по росту экономики

РБК04 октября в 01:02

Минэк спрогнозировал экономику регионов на пятилетку. Лидер роста - Чукотка

Накануне.Ru04 октября в 02:41

Минэкономики назвало аутсайдеров по росту экономики среди регионов

News.ru04 октября в 02:19

Минэкономики спрогнозировало будущее уральских регионов

URA.Ru04 октября в 01:29

Свердловская область попала в список лидеров по экономическому росту в будущем

Znak.com04 октября в 03:39
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Общество

В Саратовской области запретили строить здания выше десяти этажей

Запрет на строительство зданий выше десяти этажей в населенных пунктах, за некоторыми исключениями, вступил в силу в Саратовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
ТАСС 07:43
Политика

Росгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников

Росгвардия опубликовала проект приказа главы службы Виктора Золотова, которым утверждается образец и описание нагрудного знака сотрудников национальной гвардии.
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Происшествия

В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды

Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опровергает слухи о смерти актрисы

Ранее женщина, которая представилась сотрудницей клиники, в которой находится на лечении Анастасия, обращалась в СМИ с предложениями фото и видеозаписей с Заворотнюк.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 15:18
Экономика

На Украине могут ввести налог на обмен валюты

На Украине в ближайшее время могут ввести налог на обмен наличной валюты.
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Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
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Футболист Тарасов поздравил Путина с днём рождения

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Политика

Разведение сил в Донбассе перенесено

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Американский лидер Дональд Трамп, говоря о ситуации в Сирии, заявил, что США пора «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.
RT на русском 08:28
Политика

США пророчат увеличение влияния России в ЕС через энергетику

Газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в ближайшее десятилетие позволят России полностью прекратить транзит газа в Европу через Украину, а Евросоюз станет зависимым от РФ и его внешняя политика ослабнет, тогда как влияние России на ЕС значительно увеличится.
REGNUM 06:07
Здоровье

Истинную причину атеросклероза раскрыл немецкий врач

Одной из ведущих причин инсульта и сердечного приступа является атеросклероз, симптомом которого является сужение артерий.
Соловей.Инфо вчера в 04:00
Политика

Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Происшествия

В тоннеле на севере Москвы загорелся автобус

В Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы загорелся автобус.
Коммерсантъ 07:39
Происшествия

Племянник убитого Хачатуряна знал об издевательствах в семье

Рамблер 09:04
Общество

В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.
RT на русском 08:03
Политика

Таксист отказался везти Порошенко после митинга

Российская газета 01:40
Происшествия

На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами

В Черновцах умерли сиамские близнецы, родившиеся чуть более недели назад, сообщает УНИАН. По словам врачей, девочки умерли 5 октября.
РИА Новости 08:20
Политика

ФБР допросило депутата Госдумы Ингу Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник Федерального бюро расследований США 6 октября на протяжении часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая приехала на форум «Диалог Форт-Росс».
Телеканал RTVI вчера в 03:48
Происшествия

Мосгорсуд оставил без изменения приговор Даниле Беглецу

Мосгорсуд в понедельник оставил без изменения приговор участнику несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля Даниле Беглецу, получившему 2 года колонии за применение насилия к сотруднику полиции, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:01
Экономика

В Китае выращивают свиней размером с белых медведей

На ферме в глубине южного региона Китая живет свинья, которая весит как белый медведь.
Газета.Ru вчера в 02:25
Гаджеты

Очередное обновление Windows 10 сломало кнопку «Пуск»

Недавно Microsoft выпустила очередное обновление Windows 10 для решения указанных выше неполадок в работе операционной системе.
Дни24 вчера в 08:36
Происшествия

В министерствах Ставрополья прошли обыски

Обыски помогли получить данные о возможной причастности к совершенным преступлениям ряда должностных лиц министерств края и преступлениях депутата Думы края Алексея Назаренко.
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Ким Кардашьян крестила детей в Армении

Судя по фотографиям, появившимся в социальных сетях, семья Кардашьян крестила трех детей.
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Дробление астероидов ядерными взрывами признано безопасным

Дробление астероида взрывом означает создание из одного большого тела множества мелких, летящих по разным траекториям.
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Армия и оружие

В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
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Стало известно, когда в центральную Россию вернется тепло

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Инициатором закрытия нашего роддома является один-единственный человек — это главный акушер-гинеколог Алтайского края Ирина Молчанова.
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Зеленский ослабил блокаду Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить процедуру пересечения линии соприкосновения в Донбассе и перемещения через нее товаров.
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Samsung нашла способ создавать микросхемы памяти HBM2 объёмом 24 Гбайт

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