Экономика
МонаВистаМинэкономразвития назвало самые прогрессивные регионы России
Минэкономразвития подготовило для Госдумы прогноз социально-экономического развития страны на 2020-2022 годы, озвучив самые прогрессивные с экономической точки зрения субъекты Федерации.
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с чего всё началось
Экономика Сахалинской области сократится в предстоящие пять лет на 14,6%, или на 3,1% в среднем за год, а еще в девяти российских регионах среднегодовой рост будет минимальным — не более 1,5%. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленного Минэкономразвития и внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета (см. инфографику).РБКвчера в 01:02
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Юморист забрал компьютер, нужный ему для работы, удостоверение Народного артиста, личные вещи, не являющиеся предметом раздела.
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В Петербурге автокран упал в реку
В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
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Актриса Наталья Бочкарева ответила на критику, обрушившуюся на нее после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители.
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Интернет
В WhatsApp обнаружили способ читать чужую переписку
В версии мессенджера WhatsApp для операционной системы Android существует уязвимость, позволяющая получить доступ к устройству с помощью изображений в формате GIF.
Татар-информ вчера в 13:12
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Будапешт в массовом порядке забирает ранее выданные жителям Закарпатья венгерские паспорта, потому что их получатели не являются этническими венграми.
Российская газета 06:26
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Знакомые рассказали об убитой в подмосковном Домодедово 17-летней студентке. По данным РЕН ТВ, девушка училась в МГТУ имени Баумана.
РИА Новости 05:55
Армия и оружие
В США оценили невероятную мощь российской ТОС «Буратино»
Американское информационно-аналитическое издание The National Interest высоко оценило тяжёлые российские огнемётные системы (ТОС) «Солнцепёк» и «Буратино».
Слово и Дело вчера в 13:49
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия вчера в 21:54
Политика
Bloomberg рассказал о кардинальной смене внешней политики России
"Начало пост-имперского периода" Некоторые опрошенные Bloomberg аналитики считают, что более сдержанный тон Путина отражает кардинальные перемены, которые происходят во внешней политике России.
Forbes 04:57
Единоборства
Корешков проиграл Ларкину в главном бою Bellator 229
Российский боец смешанного стиля Андрей Корешков проиграл американцу Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229.
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Футбол
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В матче 9-го тура Второй Бундеслиги «Штутгарт» проиграл «Веену» со счётом 1:2, владея мячом рекордные 84,5% времени.
Чемпионат 05:00
Транспорт
Четыре радиальные линии метро планируют продлить в Москве
Хуснуллин напомнил, что в 2019 году построено 18 км линий, 8 станций и 1 депо, а за последние восемь лет с учетом МЦК было построено 137 км линий, 73 станции и 9 депо.
Интерфакс 03:57
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В России завершены летные испытания нового спутника «Глонасс-К»
Комплексные летные испытания всей системы ГЛОНАСС с новым спутником будут завершены в первом полугодии 2020 года.
ТК Звезда 06:42
Происшествия
Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск
Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.
Вести.Ru 05:48
Футбол
«Карабах» крупно выиграл в Люксембурге
Встреча, прошедшая в четверг в Люксембурге на стадионе «Жози Бартель», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
ProstoProSport 03 октября в 17:17
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Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
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В Иране задержали российскую журналистку
РИА Новости вчера в 05:33
Экономика
Индекс PMI в российской сфере услуг в сентябре вырос до 53,6 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в сентябре 2019 года вырос до отметки в 53,6 пункта с 52,1 пункта в августе, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
ТАСС 03 октября в 02:25
Футбол
Источник: «Спартак» подпишет контракт с Тедеско в понедельник
Как сообщает «Чемпионат», в понедельник 34-летний Доменико Тедеско подпишет контракт с московским «Спартаком» и станет новым главным тренером клуба.
RT на русском 06:15
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Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета 01:55
Транспорт
В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты
В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.
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Пикап Isuzu D-Max представлен в новой версии
Известно, что третья генерация Isuzu D-Max сохранит рамную конструкцию и неразрезной задний мост, а дизайн экстерьера внешность, судя по тизеру, будет выполнен в том же ключе, что у прежней модели.
SpeedMe вчера в 03:16
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В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
Зимний период в средней полосе России постепенно сокращается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд "Российской газете".
РИА Новости 05:26
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35