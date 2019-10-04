Экономика

МонаВистаМонаВистаМинэкономразвития назвало самые прогрессивные регионы России

Минэкономразвития подготовило для Госдумы прогноз социально-экономического развития страны на 2020-2022 годы, озвучив самые прогрессивные с экономической точки зрения субъекты Федерации.
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с чего всё началось

Минэкономики определило регионы — лидеры и аутсайдеры по росту экономики

Экономика Сахалинской области сократится в предстоящие пять лет на 14,6%, или на 3,1% в среднем за год, а еще в девяти российских регионах среднегодовой рост будет минимальным — не более 1,5%. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленного Минэкономразвития и внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета (см. инфографику).
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Названы самые прогрессивные регионы России

Lenta.ruвчера в 05:23

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URA.Ruвчера в 01:29

Свердловская область попала в список лидеров по экономическому росту в будущем

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ФедералПрессвчера в 04:47

Минэкономики определило регионы — лидеры и аутсайдеры по росту экономики

РБКвчера в 01:02
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Встреча, прошедшая в четверг в Люксембурге на стадионе «Жози Бартель», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
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