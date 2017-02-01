Экономика
РБКМинэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин
С идеей продавать «красивые» госномера через аукционы в Минэкономразвития выступили в ноябре 2018 года. Позже в МВД предложили дать регионам право варьировать размер пошлины в зависимости от особенностей регистрационных знаков.
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Культура
Умер актер из «Монти Пайтона» Терри Джонс
Член комедийной группы "Монти Пайтон" Терри Джонс скончался на 78-м году жизни, сообщает "Би-би-си".
Происшествия
В Сочи нашли пропавшую 12 дней назад мать тройняшек из Туапсе
Как писали местные СМИ, 25-летняя мать малолетних тройняшек пропала 12 дней назад.
Экономика
Гончарук рассказал о возможных условиях сотрудничества Украины и МВФ
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, он встретится с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
Политика
Путин потребовал пересмотреть структуру потребительской корзины
Структура потребительской корзины в России нуждается в пересмотре, утверждает президент России Владимир Путин.
Политика
Россия догнала Конго в рейтинге демократии
Россия догнала Конго в рейтинге демократии, расположившись на 134-м месте.
Футбол
Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Петербургский "Зенит" договорился с клубом "Сочи" об аренде футболиста Александра Кокорина, сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
Происшествия
Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство
Бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.
Авто
Россияне чаще всего берут автокредиты на покупку отечественных машин
В 2019 году россияне чаще всего брали кредит на покупку отечественных автомобилей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Челябинской области десятки машин столкнулись из-за метели
Как сообщают очевидцы, снявшие произошедшее на видео, в беду попали водители нескольких десятков легковых и грузовых машин Столкновения произошли на полосе, ведущей в сторону Челябинска.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Политика
В России объявлен новый состав правительства
В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 7 4700U был протестирован в Geekbench
Процессор AMD Ryzen 7 4700U был протестирован в составе ноутбука от компании Lenovo.
Политика
В офисе Зеленского назвали тему возможной беседы с Путиным в Израиле
Встреча лидеров России и Украины в Израиле, на Всемирном форуме памяти Холокоста, пока не запланирована, сообщили в офисе Владимира Зеленского, передает «Интерфакс-Украина».
Спорт
Олег Матыцин назначен новым министром спорта
Олег Матыцин назначен новым министром спорта РФ вместо Виталия Мутко. Соответствующий указ 21 января подписал президент РФ Владимир Путин.
Экономика
Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд
Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
Политика
МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков
Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
Футбол
Гол Агуэро принёс «Манчестер Сити» победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»
В матче 24-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн».
Происшествия
Буйную пассажирку связали скотчем на рейсе Уфа – Дубай
На замечания стюардесс женщина не реагировала, а лишь больше распалялась, после чего бортпроводники при помощи пассажиров связали ей руки скотчем.
Гаджеты
Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone
Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Политика
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Общество
Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
Политика
Чёрные ящики разбившегося под Тегераном самолёта расшифруют в Иране
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем главы Ирана Мохаммадом Эслами вопрос передачи Украине для расшифровки чёрных ящиков сбитого в Тегеране украинского самолёта.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Происшествия
Иван Голунов потребовал официальных извинений от государства
Журналист издания «Медуза» Иван Голунов потребовал, чтобы Генпрокуратура РФ признала незаконным бездействие в связи с делом о его задержании и принесла ему официальные извинения от имени государства.
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу о гибели людей в пермском хостеле
Задержан первый подозреваемый по уголовному делу о оказании некачественных услуг, которое привело к гибели людей.