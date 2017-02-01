Экономика

РБКРБКМинэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин

С идеей продавать «красивые» госномера через аукционы в Минэкономразвития выступили в ноябре 2018 года. Позже в МВД предложили дать регионам право варьировать размер пошлины в зависимости от особенностей регистрационных знаков.
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Цена на «красивые» номера будет начинаться от 10 тыс рублей

Москва 2420 января в 05:32

Названа средняя стоимость «красивого» автомобильного номера

Вечерняя Москва20 января в 08:01

Названы цены на «красивые» номера для автомобилей

Взгляд.ру20 января в 06:39

Минэкономразвития предлагает разрешить россиянам приобретать «красивые» автомобильные номера через «Госуслуги»

Эхо Москвы20 января в 10:24

В Минэкономразвития назвали максимальную стоимость «красивых» автономеров

ТАСС20 января в 05:04

В Минэкономразвития рассказали о ценах на «красивые» номера для машин

News.ru20 января в 04:25

Минэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин

РБК20 января в 03:24
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Умер актер из «Монти Пайтона» Терри Джонс

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В Сочи нашли пропавшую 12 дней назад мать тройняшек из Туапсе

Как писали местные СМИ, 25-летняя мать малолетних тройняшек пропала 12 дней назад.
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Гончарук рассказал о возможных условиях сотрудничества Украины и МВФ

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Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
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Структура потребительской корзины в России нуждается в пересмотре, утверждает президент России Владимир Путин.
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Петербургский "Зенит" договорился с клубом "Сочи" об аренде футболиста Александра Кокорина, сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
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РБК 07:49
Авто

Россияне чаще всего берут автокредиты на покупку отечественных машин

В 2019 году россияне чаще всего брали кредит на покупку отечественных автомобилей. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 20:11
Происшествия

В Челябинской области десятки машин столкнулись из-за метели

Как сообщают очевидцы, снявшие произошедшее на видео, в беду попали водители нескольких десятков легковых и грузовых машин Столкновения произошли на полосе, ведущей в сторону Челябинска.
URA.Ru 06:04
Происшествия

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
РБК 08:42
Политика

В России объявлен новый состав правительства

В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
REGNUM 00:49
Гаджеты

Процессор AMD Ryzen 7 4700U был протестирован в Geekbench

Процессор AMD Ryzen 7 4700U был протестирован в составе ноутбука от компании Lenovo.
Goroday.ru вчера в 14:03
Политика

В офисе Зеленского назвали тему возможной беседы с Путиным в Израиле

Встреча лидеров России и Украины в Израиле, на Всемирном форуме памяти Холокоста, пока не запланирована, сообщили в офисе Владимира Зеленского, передает «Интерфакс-Украина».
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Алена Водонаева объяснила свои слова о получающем маткапитал «быдле»

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Олег Матыцин назначен новым министром спорта РФ вместо Виталия Мутко. Соответствующий указ 21 января подписал президент РФ Владимир Путин.
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Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

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Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд

Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.
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МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков

Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
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Гол Агуэро принёс «Манчестер Сити» победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн».
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Происшествия

Буйную пассажирку связали скотчем на рейсе Уфа – Дубай

На замечания стюардесс женщина не реагировала, а лишь больше распалялась, после чего бортпроводники при помощи пассажиров связали ей руки скотчем.
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Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone

Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
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Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Коммерсантъ 03:32
Общество

Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем главы Ирана Мохаммадом Эслами вопрос передачи Украине для расшифровки чёрных ящиков сбитого в Тегеране украинского самолёта.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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Иван Голунов потребовал официальных извинений от государства

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов потребовал, чтобы Генпрокуратура РФ признала незаконным бездействие в связи с делом о его задержании и принесла ему официальные извинения от имени государства.
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Происшествия

Задержан подозреваемый по делу о гибели людей в пермском хостеле

Задержан первый подозреваемый по уголовному делу о оказании некачественных услуг, которое привело к гибели людей.
ФедералПресс 04:34
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