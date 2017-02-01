Экономика
РБКМинэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин
С идеей продавать «красивые» госномера через аукционы в Минэкономразвития выступили в ноябре 2018 года. Позже в МВД предложили дать регионам право варьировать размер пошлины в зависимости от особенностей регистрационных знаков.
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Энергетика
Белоруссия купила нефть в Норвегии
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Армия и оружие
Названо необходимое время для отражения ракетного удара по Москве
Для отражения ракетного удара по Москве системам противоракетной обороны понадобится несколько десятков минут.
Экономика
Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля
Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
Общество
Госдума обсудит расширение использования материнского капитала
Госдума на пленарном заседании во вторник обсудит законопроект об использовании средств маткапитала на строительство дома на садовом участке, сообщил журналистам первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Здоровье
Минздрав разработал правила организации центров общественного здоровья
Проект Порядка разработан в соответствии с федеральным проектом «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (входит в нацпроект «Демография»).
Происшествия
В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева
В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
Общество
«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы
Коллекторские агентства будут допущены до работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.
Хоккей
Гол Бучневича не спас «Рейнджерс» от проигрыша «Айлендерс»
Стоит отметить, что российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич забросил одну шайбу, тогда как другой отечественный форвард, Артемий Панарин пропустил встречу по причине травмы.
Общество
Воронежского комика из-за стендапа разыскивает полиция
Комик из Воронежа Александр Долгополов сообщил, что сотрудники МУ МВД РФ «Орехово-Зуевское» заинтересовались им из-за видео стендапа «Новый час шуток».
Политика
Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии
Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Происшествия
В Новосибирске загорелся крематорий
Авто
В России появится Audi Q5 от ABT
Компания Audi привезет в Россию кроссоверы Q5 с доработками от тюнинг-ателье ABT Sportsline.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Спорт
Матыцин стал министром спорта России
Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Политика
Кто покинул российское правительство
Премьером стал Михаил Мишустин, пообещавший перемены в правительстве.
Футбол
Семак прокомментировал переход Кокорина в ФК «Сочи»
Кокорина хотели заявить еще осенью после освобождения из исправительной колонии, но РФС не разрешил.
Общество
Защита россиянина Винника пожаловалась на Грецию в ООН
Защита россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США, пожаловалась в ООН на Грецию в связи с нарушением прав человека.
Политика
Краснов может сменить Чайку на должности генерального прокурора
Президент России Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора и внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета (СК) Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры.
Общество
Новый мост на остров Русский начнут строить в 2021 году
Новый мост на остров Русский через остров Елены начнут строить в 2021 году.
Здоровье
Почти 11 тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ за неделю
Фото: pixabay.com Более чем на четыре тысячи человек выросла заболеваемость ОРВИ в Кузбассе за неделю.
Политика
Россия поставит США шесть двигателей РД-180 для ракет Atlas-5
Научно-производственное объединение «Энергомаш» (входит в «Роскосмос») планирует в 2020 году поставить США шесть ракетных двигателей РД-180.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Армия и оружие
Подводный флот России медленно умирает
В издании Warships International Fleet Review считают, что подводный флот Российской Федерации постепенно исчезает.
Хоккей
ЦСКА в 4-й раз в сезоне обыграл СКА в регулярном чемпионате КХЛ
Московский ЦСКА в четвертый раз в сезоне обыграл санкт-петербургский СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время
Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
Армия и оружие
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР Алексея Кривулю
В понедельник, 20 января, в Донецке был убит заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Кривуля (позывной Грин), сообщил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.