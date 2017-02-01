Экономика
РБКМинэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин
С идеей продавать «красивые» госномера через аукционы в Минэкономразвития выступили в ноябре 2018 года. Позже в МВД предложили дать регионам право варьировать размер пошлины в зависимости от особенностей регистрационных знаков.
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Футбол
СМИ: «Динамо» проявляет интерес к защитнику «Гамбурга» Пападопулосу
Защитник немецкого футбольного клуба "Гамбург" Кириакос Пападопулос может перейти в московское "Динамо", сообщает sport24.gr.
Общество
Министром культуры России стала Ольга Любимова
Министром культуры Российской Федерации назначена глава департамента кинематографии этого ведомства Ольга Любимова.
Экономика
США назвали две новые страны для торговой войны
Введение налога на международные IT-корпорации станет поводом для начала торговой войны. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Футбол
Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»
Шоу-бизнес
4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко затравили в Сети
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко решила приобщить свою четырехлетнюю дочь Вику к миру моды, организовав для малышки профессиональную фотосессию.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии
Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Технологии
Павел Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Российский предприниматель Павел Дуров назвал облачный сервис корпорации Apple iCloud инструментом слежки из-за отказа американской компании от планов сквозного шифрования данных пользователей.
Политика
Объявлен новый состав российского правительства
Вечером вторника, 21 января президент РФ Владимир Путин озвучил состав нового российского правительства.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Общество
Грета Тунберг обвинила СМИ в замалчивании климатических проблем
На Всемирном экономическом форуме в Давосе 17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила СМИ в замалчивании данных о выбросе углекислого газа в атмосферу и последующем изменении климата.
Энергетика
Белоруссия купила 80 тысяч тонн норвежской нефти
Армия и оружие
В ДНР выстрелом в спину убили замкомандующего спецназом МВД
Экономика
Россия нарастила запасы монетарного золота в 2019 году
Запасы монетарного золота в международных резервах России по состоянию на 1 января 2020 года составили 73 млн унций.
Кино
Составлен список лучших фильмов XXI века
Эксперты и читатели издания Empire выбрали десятку лучших фильмов XXI века.
Политика
Виталий Мутко может возглавить госкомпанию «Дом.РФ»
Виталий Мутко получил предложение возглавить госкомпанию "Дом.РФ". Об этом пишет "РБК" со ссылкой на собственные источники.
Политика
Соловьев назвал новый состав правительства РФ профессиональным
Телеведущий Владимир Соловьев считает удивительным и профессиональным состав нового правительства России.
Армия и оружие
На Украине представили первый разведывательный беспилотник
Государственный концерн "Укроборонпром" представил первый квадрокоптер отечественного производства для разведывательных операций, сообщила пресс-служба госконцерна.
Общество
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов
На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о новых ракетах ПРО для защиты Москвы
Командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук заявил, что в ближайшее время на вооружение поступят новые ракеты ПРО для защиты Москвы.
Наука
Мышам удвоили в яичнике запас яйцеклеток
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Политика
Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля
Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
Армия и оружие
Лукашенко сменил министра обороны и госсекретаря Совбеза Белоруссии
Решения принял президент страны Александр Лукашенко.
Гаджеты
Apple хочет выпустить поскорее новый iPhone 9
Политика
Историк Шаповалов назвал позором для Польши попытки переписать историю
Нынешнее поколение польских политиков очень надолго опозорило себя попыткой сфальсифицировать историю Второй мировой войны, — отметил историк.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Шоу-бизнес
Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах
Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.