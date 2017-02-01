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РБКМинэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин
С идеей продавать «красивые» госномера через аукционы в Минэкономразвития выступили в ноябре 2018 года. Позже в МВД предложили дать регионам право варьировать размер пошлины в зависимости от особенностей регистрационных знаков.
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«Красивые номера» могут разрешить покупать через портал Госуслуг
Парламентская газета20 января в 05:52
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