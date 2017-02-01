Экономика

РБКРБКМинэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин

С идеей продавать «красивые» госномера через аукционы в Минэкономразвития выступили в ноябре 2018 года. Позже в МВД предложили дать регионам право варьировать размер пошлины в зависимости от особенностей регистрационных знаков.
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В Минэкономразвития назвали максимальную стоимость «красивых» автономеров

ТАСС20 января в 05:04

Минэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин

РБК20 января в 03:24

Минэкономразвития предлагает разрешить россиянам приобретать «красивые» автомобильные номера через «Госуслуги»

Эхо Москвы20 января в 10:24

В Минэкономразвития рассказали о ценах на «красивые» номера для машин

News.ru20 января в 04:25

Цена на «красивые» номера будет начинаться от 10 тыс рублей

Москва 2420 января в 05:32

Названы цены на «красивые» номера для автомобилей

Взгляд.ру20 января в 06:39

«Красивые номера» могут разрешить покупать через портал Госуслуг

Парламентская газета20 января в 05:52
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Происшествия

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В Волгограде полиция задержала десять человек, подозреваемых в мошенничестве на 30 млн руб. Об этом сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 00:37
Политика

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Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».
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Музыка

Эминем побил рекорд по скорости читки

Lenta.ru вчера в 10:52
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Культура

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Online47.ru вчера в 17:49
Экономика

Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов

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Футбол

Мостовой оценил аренду Кокорина в «Сочи»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что решение «Зенита» отдать в аренду в «Сочи» форварда Александра Кокорина могло исходить от руководства санкт-петербургского клуба.
RT на русском вчера в 08:07
Общество

Комик Долгополов сообщил о запросе из полиции из-за своего выступления

Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что его выступлением в одном из баров Петербурга заинтересовалась полиция.
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Энергетика

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Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии

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Российская газета вчера в 19:58
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До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае

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Московские вокзалы проверяют после получения анонимных сообщений о "минировании", эвакуация пассажиров и персонала не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Армия и оружие

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На Украине первый квадрокоптер отечественного производства, предназначенный для разведывательных операций, представил государственный концерн "Укроборонпром".
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