С идеей продавать «красивые» госномера через аукционы в Минэкономразвития выступили в ноябре 2018 года. Позже в МВД предложили дать регионам право варьировать размер пошлины в зависимости от особенностей регистрационных знаков.

Минэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин

Политика Мишустин утвердил структуру аппарата правительства Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.

Политика Дмитрий Козак покинет правительство В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.

Армия и оружие В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.

Общество Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.

Политика Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей среди госслужащих, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Происшествия В Волгограде задержали выдававших себя за юристов мошенников В Волгограде полиция задержала десять человек, подозреваемых в мошенничестве на 30 млн руб. Об этом сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Шоу-бизнес Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.

Экономика Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов Почему Минприроды против "Ростеха" В письме Кобылкин ссылается на данные Минпромторга, согласно которым в бизнесе, связанном с обращением с отходами, доля организаций малого предпринимательства достигает 82,5%.

Экономика Россияне стали брать еще больше потребительских кредитов Больше всего потребительских кредитов в прошлом году взяли жители Москвы (880,7 тыс. ед.), Московской области (821,1 тыс. ед.), Краснодарского края (755,0 тыс. ед.), Республики Башкортостан (679,5 тыс. ед.), Свердловской области (644,1 тыс. ед.) и Республики Татарстан (640,9 тыс. ед.).

Футбол Мостовой оценил аренду Кокорина в «Сочи» Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что решение «Зенита» отдать в аренду в «Сочи» форварда Александра Кокорина могло исходить от руководства санкт-петербургского клуба.

Происшествия В Якутии задержали четырех сторонников шамана Габышева В Якутии полицейские задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, сам шаман закрылся в доме, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.

Здоровье До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае В Китае число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло с шести до девяти человек, сообщил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь на пресс-конференции.

Происшествия Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.