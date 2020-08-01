Экономика
РИА НовостиВ Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
Читать в источнике
Оценить174
с чего всё началось
В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога, пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается.Минэкономразвития Россиивчера в 04:55
Подробнее о событии
Показать все источники
В Минэкономразвития объяснили появление информации о введении нового налога
Российская газетавчера в 11:35
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Футбол
Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 05:42
Общество
Россиянам станет проще оформить пособие на детей от 3 до 7 лет
Правительство дополнило перечень сведений, находящихся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти и необходимых для предоставления госуслуг без истребования этих документов у заявителя.
Российская газета 04:01
Политика
Республиканцы США хотят провести предвыборный съезд без прессы
Впервые за всю свою историю Республиканская партия Соединенных Штатов собирается провести предвыборный съезд без присутствия прессы.
Известия вчера в 23:35
Единоборства
Брансон одержал победу над Шахбазяном на турнире UFC Fight Night 173
Американец Дерек Брансон одержал победу над соотечественником Эдменом Шахбазяном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 173, который прошел в Лас-Вегасе в комплексе UFC APEX.
Газета.Ru 01:32
Баскетбол
Айзек стал первым игроком НБА, не вставшим на колено во время гимна
Баскетболист "Орландо Мэджик" Джонатан Айзек первым из игроков НБА не встал на колено во время гимна после возобновления сезона в кампусе в Орландо, сообщает ESPN.
РИА Новости вчера в 01:18
Здоровье
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе
«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
РБК 05:05
Футбол
ЦСКА и «Ротор» объявили составы на товарищеский матч
Московский ЦСКА и волгоградский "Ротор" объявили составы на товарищеский матч.
Газета.Ru 04:50
Политика
СК Белоруссии сообщил об аресте задержанных россиян
Председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич сообщил, что ранее задержанные в стране россияне были арестованы.
РБК вчера в 15:32
Футбол
Конте раскритиковал руководство «Интера» за отсутствие поддержки
Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте выступил с критикой в адрес руководства клуба.
RT на русском 04:40
Здоровье
Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины
Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Происшествия
На Кубани подтвердили 107 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 2 августа 2020, 11:13 — REGNUM 107 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края, сообщили 2 августа в оперативном штабе по региону.
REGNUM 04:13
Здоровье
199 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки
В Свердловской области за минувшие сутки 199 человек заболели коронавирусом.
Уральский меридиан 03:33
Экономика
Минфин хочет конфисковать подозрительные накопления россиян
Минфин предлагает поправки в Бюджетный кодекс. Деньги, законность получения которых невозможно доказать, теперь будут перечисляться в ПФР.
Pro Город Ярославль 31 июля в 13:30
Путешествия
Турецкие отели пообещали не увеличивать цены в текущем сезоне
«Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов», — подчеркнул Чорабатыр.
REGNUM 02:24
Экономика
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС вчера в 07:05
Происшествия
Более 10 тысяч человек в Берлине выступают против карантина
Газета.Ru вчера в 08:58
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из автомата на набережной
Подозреваемый в стрельбе из автомата на набережной под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД) задержан в Петербурге, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 04:14
Авто
Новый Nissan Pathfinder обзаведется большим экраном в салоне
Ясно, что Pathfinder обзаведется большим экраном мультимедийной системы (около 10 дюймов).
Российская газета 02:25
Шоу-бизнес
Дочь Дмитрия Пескова призналась, что родители стыдились ее внешности
22-летняя дочь Дмитрия Пескова признавалась, в детстве она нередко сталкивалась с травлей со стороны одноклассников.
StarHit.ru вчера в 23:00
Политика
Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником.
РБК 03:13
Авто
Минпромторг предлагает льготные автокредиты на новых условиях
Вторая программа – «Семейный автомобиль» – теперь позволяет оформить льготный автокредит семьям даже с одним несовершеннолетним ребенком (а не с двумя и более, как это было раньше).
Автоновости дня 05:00
Общество
«Вектор» начнет производить вакцину от коронавируса в ноябре
Новосибирский научный центр "Вектор" собирается начать производство вакцины от коронавируса в ноябре.
РИА Новости 05:15
Общество
За первые сутки границу России с Абхазией пересекли 7,5 тысячи человек
За первые сутки после открытия российско-абхазскую границу пересекли более 7,5 тысячи человек.
Российская газета 04:44
Автоспорт
Россиянин Смоляр впервые выиграл гонку «Формулы-3»
Российский пилот команды ART Grand Prix Александр Смоляр одержал победу на Гран-при Великобритании в чемпионате «Формулы-3».
Bookmaker-ratings.ru 05:15
Киберспорт
Flamie удалил CS 1.6 после завершения первой половины шоу-матча
Natus Vincere уступили NAVI-2010 в CS 1.6 со счетом 1-2 в шоу-матче.
Cyber.sports.ru вчера в 13:12
Общество
Матросский бульвар после реконструкции открыт в Севастополе
Примечания вчера в 10:59
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова опровергла слухи о сложностях в отношениях с Тимати
Возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова проводит свой летний отпуск с их маленьким сыном Ратмиром вдали от знаменитого музыканта.
Пятый канал вчера в 22:41