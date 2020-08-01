Экономика

RT на русскомRT на русскомМинэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России

«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.
Читать в источнике
Комментировать50
с чего всё началось

Минэкономразвития России: введение нового налога не обсуждается

В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога, пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается.
Минэкономразвития России04:55

Подробнее о событии

Минэкономразвития ответило на сообщения о введении нового налога

РБК09:00

Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России

RT на русском05:13

Минэкономики отрицает обсуждение нового налога

Коммерсантъ06:31

Решетников сообщил, что тема нового налога в правительстве не обсуждалась и не готовилась

ТАСС08:30

Введение новых налогов не обсуждается, заверяет МЭР

Вести.Ru06:20

Решетников опроверг планы введения нового налога

Известия08:54

В России предложили ввести единый оборотный налог

Парламентская газета30 июля в 08:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Общество

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС 10:24
1,1K
Происшествия

Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

Известия 04:10
94
Общество

В Петербурге задержали 10 человек на акции солидарности с Хабаровском

В ходе проведения несанкционированной акции в Северной столице, посвященной политическим событиям в Хабаровске, были задержаны несколько человек.
Gazeta.SPb 08:08
1,6K
Политика

Посол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

Оснований для задержания и заключения под стражу россиян у белорусских властей нет, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Коммерсантъ 09:26
331
Происшествия

В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае

Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
727
Шоу-бизнес

Николай Басков показал, с кем теперь живёт

Российский певец Николай Басков опубликовал в социальной сети видео, которым показал поклонникам, с кем теперь живёт.
News.ru 09:15
4
Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

RT на русском 08:01
243
Происшествия

В Дагестане арестовали исполняющего обязанности главы района

RT на русском 09:03
2
Политика

Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 08:59
23
Политика

Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
35
Авто

Китайская компания Kandi предложит самый дешевый электромобиль в США

Напомним, ранее блогеры из канала Jalopnik заказали из Китая самый дешевый электромобиль в мире — модель Changli, цена которой составляет $930 (порядка 69 тысяч рублей), а с учетом транспортировки, «растаможки» и аккумуляторов автомобиль вышел в $3000 (180 тысяч рублей).
ИА Красная Весна вчера в 16:02
Происшествия

Жерара Депардье обвинили в изнасиловании 20-летней актрисы

71-летнего французского актера, а в остальном - гражданина мира Жерара Депардье обвинили в изнасиловании.
Российская газета 09:37
Армия и оружие

Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма

Avia.pro вчера в 20:02
61
Здоровье

Нижегородская область переходит на второй этап снятия ограничений

Нижегородская область в ближайшее время перейдет на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.
Коммерсантъ Нижний Новгород 07:57
14
Политика

Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов

Ранее «ФедералПресс» писал, что глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал выборы в стране второстепенным вопросом.
ФедералПресс 08:50
329
Экономика

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
221
Происшествия

Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко).
РИА Новости 07:44
10
Автоспорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании «Формулы-1»

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию четвертого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Великобритании.
РИА Новости 10:28
1
Футбол

Спортивный директор «Тамбова» посетил офис «Спартака»

По информации «СЭ», спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в субботу приезжал в офис «Спартака».
Спорт-Экспресс 05:40
Шоу-бизнес

Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным

Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
50
Шоу-бизнес

Соседи Анастасии Заворотнюк сообщили об улучшении её здоровья

Соседи, которые проживают в одном поселке с артисткой, сообщили, что звезда стала чаще улыбаться, что говорит об улучшении ее здоровья.
Территория новостей вчера в 09:20
12
Фигурное катание

Плющенко не исключил перехода Загитовой в свою академию

ProstoProSport 01:09
5
Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
1,3K
Политика

Статкевич назвал бредом обвинение в связи с задержанными россиянами

Ранее консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнёв заявил, что обвинения властей Белоруссии в сговоре задержанных граждан РФ с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем являются надуманной и недействительной позицией.
News.ru 07:11
1
Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
60
Общество

В Берлине люди вышли на акцию против «коронавирусных» ограничений

Интерфакс 07:47
4
Общество

В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже

Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
54
Происшествия

Что стало со срочником, атаковавшим машину ФСО у Кремля

Солдат Никита Ерошенко, разбивший прикладом карабина окно автомобиля Федеральной службы охраны, уволен со срочной службы по состоянию здоровья.
Вести.Ru 09:16
90
Политика

34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко прошел в Минске

Стать участниками митинга изъявили желание более 34000 человек. Все они были вынуждены стоять в очереди и проходить досмотр.
Evo-rus.com 01:54
1
Армия и оружие

Washington Examiner: Трамп сделал подарок России и испугал прибалтов

Президент США своим решением по выводу войск из Германии сделал для России подарок и нанес удар по безопасности прибалтийских стран.
ПолитРоссия 04:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное