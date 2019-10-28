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с чего всё началось

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести дополнительный налог, который будет стимулировать производства и уменьшать количество вредных выбросов в атмосферу. Данную инициативу он озвучит на полях ПМЭФ в 2019 году.

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