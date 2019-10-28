Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняМинэкономразвития не станет вводить предложенный Чубайсом налог

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести дополнительный налог, который будет стимулировать производства и уменьшать количество вредных выбросов в атмосферу. Данную инициативу он озвучит на полях ПМЭФ в 2019 году.
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Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК27 октября в 17:00

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«Серого кардинала выбили из седла»: «Налог Чубайса» не прошёл, но растущие аппетиты чиновников могут привести к новым поборам - Пронько

Царьград28 октября в 13:00

Минэкономразвития России отказалось от введения углеродного налога

RT на русском27 октября в 23:40

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК28 октября в 00:56

СМИ сообщили об отказе правительства вводить предложенный Чубайсом налог

Известия28 октября в 00:01

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РИА Новости27 октября в 20:40

Власти отказались вводить «налог Чубайса», из-за которого могли вырасти тарифы ЖКХ

URA.Ru27 октября в 18:02

В России решили судьбу нового налога Чубайса

Lenta.ru27 октября в 17:51
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Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
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Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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