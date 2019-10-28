Экономика
Экономика сегодняМинэкономразвития не станет вводить предложенный Чубайсом налог
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести дополнительный налог, который будет стимулировать производства и уменьшать количество вредных выбросов в атмосферу. Данную инициативу он озвучит на полях ПМЭФ в 2019 году.
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с чего всё началось
Представитель Минпромторга отказался от комментариев. Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.РБК27 октября в 17:00
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Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог, пишут СМИ
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