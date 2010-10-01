Энергетика

Красная веснаКрасная веснаМинэкономразвития: нефтегазовый экспорт в 2019 заметно снизился

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Основной причиной снижения экспорта нефти в стоимостном выражении является, по мнению Минэкономразвития, ухудшение ценовой конъюнктуры на мировых рынках. Так, средняя цена на нефть марки «Urals» в 2019 году составила 63,8 доллара США против 70 долларов в 2018 году.
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