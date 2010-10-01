Энергетика
Красная веснаМинэкономразвития: нефтегазовый экспорт в 2019 заметно снизился
Основной причиной снижения экспорта нефти в стоимостном выражении является, по мнению Минэкономразвития, ухудшение ценовой конъюнктуры на мировых рынках. Так, средняя цена на нефть марки «Urals» в 2019 году составила 63,8 доллара США против 70 долларов в 2018 году.
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Политика
Министром здравоохранения назначен глава Росздравнадзора
Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, следует из указа президента России Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение
Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
Фигурное катание
На чемпионате Европы по фигурному катанию Россия помчится за Плющенко
В предварительной заявке на чемпионат Европы в произвольной программе вновь есть четверные флип, сальхов, лутц, тулуп и еще один тулуп в каскаде с тройным сальховом.
Общество
Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы
Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.
Шоу-бизнес
Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой
Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.
Футбол
СМИ: «Динамо» проявляет интерес к защитнику «Гамбурга» Пападопулосу
Защитник немецкого футбольного клуба "Гамбург" Кириакос Пападопулос может перейти в московское "Динамо", сообщает sport24.gr.
Общество
Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
Происшествия
Замглавы Генштаба обвинили в хищении 6,7 млрд рублей
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества.
Кино
Составлен список лучших фильмов XXI века
Эксперты и читатели издания Empire выбрали десятку лучших фильмов XXI века.
Здоровье
Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода
Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Происшествия
Влад Бахов знал, что скоро умрет
Киберспорт
Virtus.pro завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major
В невероятном матче нижней сетки плей-офф на DreamLeague Leipzig Major команда Virtus.pro проиграла в best-of-1 серии шведскому коллективу Alliance и завершила выступление на турнире.
Политика
Протесты против нового правительства проходят в Ливане
Акции протеста против нового правительства проходят на улицах городов Ливана, сообщает РИА "Новости".
Общество
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов
На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
Политика
Собянин назначил Бочкарева на должность главы стройкомплекса Москвы
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Авто
АвтоВАЗ завершил продажи Lada 4x4 Black Edition
Цены на внедорожник с новым салоном начинаются от 553900 рублей за трехдверную версию.
Политика
Путин назвал сбалансированным состав нового правительства
Эксперты гадали, кто останется, а кто придет вплоть до восьми часов вечера вторника, пока в здание правительства не приехал президент, а его новый состав не стал теперь уже официально известен.
Футбол
Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Шоу-бизнес
Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на скандальной участнице шоу «Голос»
Отцом двойняшек оказался наследник многомиллионного состояния Артем Комаров, который ранее состоял в отношениях с Анной Седоковой.
Игры
Опубликован полный тизер-трейлер Godfall с демонстрацией геймплея
В сеть выложили полный тизер-трейлер предстоящей экшен-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) нового поколения Godfall.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Политика
Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС
Украина отказалась от идеи создания таможенного союза с ЕС, но выступает за упрощение таможенных операций, сообщил вице-премьер страны Дмитрий Кулеба во время дискуссии «Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год».
Здоровье
В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса
По данным газета, положительные результаты анализов на наличие нового коронавируса были получены в минувшие выходные.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Авто
Стартовали продажи бюджетного седана Hyundai Aura
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил новый субкомпактный седан Aura.
Политика
Дмитрий Козак покинет правительство
В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Игры
Опубликованы новые скриншоты DOOM Eternal и много роликов с геймплеем
Компания Bethesda выложила в сеть новую серию высококачественных скриншотов предстоящей игры DOOM Eternal.