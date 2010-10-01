Основной причиной снижения экспорта нефти в стоимостном выражении является, по мнению Минэкономразвития, ухудшение ценовой конъюнктуры на мировых рынках. Так, средняя цена на нефть марки «Urals» в 2019 году составила 63,8 доллара США против 70 долларов в 2018 году.

Политика Министром здравоохранения назначен глава Росздравнадзора Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, следует из указа президента России Владимира Путина.

Общество Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.

Шоу-бизнес Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.

Общество Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Киберспорт Virtus.pro завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major В невероятном матче нижней сетки плей-офф на DreamLeague Leipzig Major команда Virtus.pro проиграла в best-of-1 серии шведскому коллективу Alliance и завершила выступление на турнире.

Общество В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.

Политика Путин назвал сбалансированным состав нового правительства Эксперты гадали, кто останется, а кто придет вплоть до восьми часов вечера вторника, пока в здание правительства не приехал президент, а его новый состав не стал теперь уже официально известен.

Футбол Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи» Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Происшествия Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.

Политика Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС Украина отказалась от идеи создания таможенного союза с ЕС, но выступает за упрощение таможенных операций, сообщил вице-премьер страны Дмитрий Кулеба во время дискуссии «Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год».

Политика В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.