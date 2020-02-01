Финансы

ФинмаркетФинмаркетМинэкономразвития повысило оценку цены экспорта газа из РФ в дальнее зарубежье до $206,6/тыс. кубометров

1 фото
В новой версии макропрогноза, которую министерство в пятницу разослало на межведомственное согласование, оценка цен на газ (экспорт в дальнее зарубежье) повышена до $206,6 за тысячу кубометров по сравнению с $199 в сентябрьской редакции, сообщил "Интерфаксу" знакомый с документом источник.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Минэкономразвития повысило оценку цены экспорта газа из РФ в дальнее зарубежье до $206,6/тыс. кубометров

Финмаркет06:31

Новый прогноз Минэкономразвития подразумевает плавное ослабление рубля до 68 к доллару

Profinance.ru05:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:05, Ашберн
Политика

Путин приказал направить самолеты ВКС на эвакуацию россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с распространением коронавируса по поручению президента России будут привлечены самолеты Воздушно-космических сил (ВКС).
РБК 06:48
Политика

Лукашенко назвал Помпео особенности «диктатуры» в Белоруссии

Радио Sputnik 06:39
Армия и оружие

Пентагон заявил о росте числа пострадавших от ракетного удара Ирана

Военное обозрение 29 января в 04:58
Биатлон

Президент Союза биатлонистов России считает результат не главным

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал главное перед стартом чемпионата мира, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:18
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Авто

Представлен топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей

Абсолютным лидером представленной «десятки» стал компактный кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS – электрический «довесок» в его гибридной системе позволяет расходовать всего 3,95 литра на 100 километров в смешанном цикле.
Автоновости дня вчера в 02:42
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru вчера в 06:04
Происшествия

Автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве

В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
Газета.Ru 07:07
Политика

Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского

Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.
РИА Новости 06:58
Космос

«НПО машиностроения» приступило к сборке первого спутника «Кондор-ФКА»

ТАСС вчера в 01:38
Шоу-бизнес

Певица МакSим приостановила карьеру

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Lenta.ru 06:52
Происшествия

Жительнице Севастополя предъявлено обвинение в госизмене

В суде уточнили, что женщине предъявлено обвинение в государственной измене, наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
Интерфакс вчера в 06:55
Теннис

Софья Кенин стала победительницей Australian Open

Американская теннисистка Софья Кенин победила испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу в финальном матче первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне.
REGNUM 07:25
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
РИА Новости вчера в 02:58
Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьево детей передали бабушке

Двух мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.
РИА Новости 04:05
Происшествия

В Петербурге женщину с эпилепсией отправили в вытрезвитель и избили

По словам мужчины, которые передает «Фонтанка», петербурженку приняли за пьяную из-за приступа эпилепсии и поместили в вытрезвитель, где ее якобы избили.
Петербургский дневник 06:36
Общество

В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус

"Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:26
Наука

Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев

В ходе нового исследования американские ученые обнаружили в геноме африканцев следы неандертальской ДНК.
МедиаПоток вчера в 03:43
Религия

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Известия 06:13
Общество

Цукерберг пообещал разозлить людей новым подходом Facebook к контенту

Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг на саммите Silicon Slopes в американском штате Юта анонсировал новый подход в отношении размещаемого в соцсети контента, который заключается в защите свободы выражения авторов и обеспечении шифрования данных.
РИА Новости 07:14
Игры

Sony PlayStation 5 превзойдет Xbox Series X практически во всем

Дни24 вчера в 00:39
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости вчера в 19:29
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года

С 1 февраля 2020 года россиян ждут очередные нововведения.
Известия Мордовии вчера в 01:18
Гаджеты

Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов

Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
МедиаПоток вчера в 07:01
Футбол

Жиру был в ярости из-за сорвавшегося трансфера в «Интер»

Отмечается, что Интер пошел на такие действия из-за трансфера полузащитника Тоттенхэма Кристиана Эриксена, чей переход обошелся клубу в 20 млн евро.
Советский спорт 07:37
Общество

В российской школе учительскую перенесли в туалет

В одной из школ Красноярского края учительскую перенесли в бывший туалет. Видео опубликовал пользователь Twitter Vitalon.
Lenta.ru 07:43
Авто

АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus

«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Автоновости дня 04:16
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Происшествия

Заболевший коронавирусом китаец находится в Чите

В Забайкалье 27 января ввели режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса в Китае.
Чита.Ру вчера в 21:55
Общество

Ветеран СВР рассказала, как любовь к балету помогла ей в разведке

В минувший вторник директор СВР Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" обнародовал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России.
РИА Новости 07:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное