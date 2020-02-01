Финансы
ИнтерфаксМинэкономразвития обновило макропрогноз на 2020-2022 годы
Тенденция к укреплению рубля, сложившаяся в конце прошлого и сохранившаяся в начале текущего года, отразилась в обновленном макропрогнозе Минэкономразвития: среднегодовой прогноз по курсу российской валюты к доллару повышен.
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Происшествия
В Москве произошел пожар в банном комплексе
Здоровье
В России выявили первых двух человек, зараженных коронавирусом
«Службами Роспотребнадзора на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области», — рассказала Голикова.
Шоу-бизнес
MaкSим объявила об уходе в бессрочный отпуск
Певица MaкSим уходит в бессрочный отпуск на неопределенный срок. Об этом заявила директор артистки Маргарита Соколова в своем Instagram.
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли в первом матче после гибели Кобе Брайанта
«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл в первом матче после гибели Кобе Брайанта, уступив «Портленду» в игре регулярного чемпионата НБА – 119:127.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Происшествия
В Петербурге рухнула крыша спорткомплекса с рабочими
В Санкт-Петербурге при демонтаже спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина рухнула крыша.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
Космос
Компания SpaceX взорвала гигантский резервуар
Авто
Skoda начала продажи кроссовера Skoda Karoq в России
Чешская компания Skoda объявила официальный старт продаж нового компактного кроссовера Skoda Karoq в России.
Единоборства
В UFC назвали дату возможного реванша Нурмагомедова с Макгрегором
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и бывший чемпион в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор могут провести бой-реванш осенью 2020 года.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Гаджеты
В Россию пришел смартфон Samsung Galaxy S10 Lite
Теннис
Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open
Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Общество
Падение метеорита на Урале попало на видео
Пользователи Сети сняли на видео падение метеорита в Ирбитском районе Свердловской области. Ролик появился на YouTube-канале Starvisior.
Общество
Памятник «Алеша» осквернили в Болгарии
Космос
NASA выбрало стартап для создания коммерческого жилого модуля к МКС
Компания получит доступ к док-порту станции, на который со временем будет установлен модуль для Международной космической станции.
Футбол
Исламхан, которого просматривал «Зенит», продолжит карьеру в ОАЭ
Как сообщает sports.kz со ссылкой на агента футболиста Марата Арчегова, 26-летний спортсмен продолжит карьеру в ОАЭ.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии.
Происшествия
Атаковавшая резиденцию Трампа на машине оказалась оперной певицей
Женщина, атаковавшая на машине частную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде, оказалась оперной певицей.
Общество
В России отменили тысячи советских законов
В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Киберспорт
Рейтинг Warcraft III: Reforged на Metacritic упал до 1,6 балла
Пользователи опустили рейтинг Warcraft III: Reforged на портале Metacritic до 1,6 балла из 10.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль
Команда подводных исследователей и морских археологов обнаружила недалеко от побережья США остатки парохода под названием SS Cotopaxi (Котопахи), который в 1925 году таинственно исчез в Бермудском треугольнике.
Происшествия
Врачи отправили петербурженку с эпилепсией в вытрезвитель и избили
Житель Петербурга рассказал СМИ, что его супруга после приступа эпилепсии была направлена врачами в вытрезвитель.