Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксМинэкономразвития обновило макропрогноз на 2020-2022 годы

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Тенденция к укреплению рубля, сложившаяся в конце прошлого и сохранившаяся в начале текущего года, отразилась в обновленном макропрогнозе Минэкономразвития: среднегодовой прогноз по курсу российской валюты к доллару повышен.
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Минэкономразвития обновило макропрогноз на 2020-2022 годы

Интерфаксвчера в 16:20

Новый прогноз Минэкономразвития подразумевает плавное ослабление рубля до 68 к доллару

Profinance.ru05:25
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 06:33, Ашберн
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