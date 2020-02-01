Экономика
News.ruМинэкономразвития обновило макропрогноз на ближайшие два года
Минэкономразвития обновило макропрогноз на 2020–2022 годы с учётом итогов 2019 года и поручения президента РФ Федеральному собранию.
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Шоу-бизнес
Иван Телегин перестал скрывать отношения с новой возлюбленной
Общество
В России выявлены первые заболевшие новым коронавирусом
По словам политика, двое больных коронавирусом выявлены в Забайкалье и Тюменской области, оба — граждане Китая, сообщает "Интерфакс".
Политика
Палестина разорвала отношения с США и Израилем из-за «сделки века»
Палестина разрывает все отношения с США и Израилем на фоне объявленной американским лидером Дональдом Трампом «сделки века».
Происшествия
В Петербурге рухнула крыша спорткомплекса с рабочими
В Санкт-Петербурге при демонтаже спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина рухнула крыша.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Политика
Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Политика
В Госдуме оценили визит Помпео в Белоруссию
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя визит госсекретаря США Майка Помпео в Минск, заявил, что Вашингтон выполняет свою задачу по блокированию потенциальных интеграционных процессов на постсоветском пространстве.
Армия и оружие
Пять самолетов ВКС с военными медиками эвакуируют россиян из Китая
Отмечается, что для оперативного вывоза граждан России будут задействованы пять самолетов ВКС России.
Энергетика
Песков прокомментировал закупку Белоруссией нефти у Норвегии
Закупки Белоруссией нефти у Норвегии являются вопросом экономической целесообразности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Футбол
«Ну вот и как это комментировать?» Слуцкий ответил на пост С. Бакаева в «Инстаграме»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на пост новичка команды полузащитника Солтмурада Бакаева в «Инстаграме».
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Политика
В России появилась партия «За правду»
Транспорт
Минтранс предложил повысить штрафы для таксистов и водителей автобусов
Минтранс предложил вдвое повысить штрафные санкции за нарушение ПДД для таксистов и водителей автобусов.
Происшествия
Красноярскому школьнику выбили глаз молотком
В одном из населенных пунктов Красноярского края местному школьнику выбили глаз молотком прямо на уроке труда.
Футбол
Гинер считает, что футболистам не нужны агенты. И вот почему
Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» признался, что по его мнению агенты должны вкладываться в молодых футболистов.
Религия
Путин поздравил с годовщиной интронизации патриарха Кирилла
Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с 11-й годовщиной интронизации, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Наука
Химики СПбГУ научились находить фенолы в колбасе и рыбе
Химики СПбГУ из научной группы профессора Андрея Булатова научились находить фенолы в колбасе с помощью витамина В4.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта
Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Футбол
Виллиан летом может перейти в «Барселону»
«Барселона» намерена заполучить бразильского полузащитника «Челси» Виллиана в летнее трансферное окно.
Общество
Падение метеорита на Урале попало на видео
Пользователи Сети сняли на видео падение метеорита в Ирбитском районе Свердловской области. Ролик появился на YouTube-канале Starvisior.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Футбол
«Спартак» и «Ростов» назвали составы на товарищеский матч
Сегодня, 1 февраля московский «Спартак» начнет выступление на товарищеском турнире по футболу Кубок Париматч Премьер.
Политика
Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине
Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции
На своем сайте Минобороны России открыло новый раздел, который посвящается 75-летию Ялтинской конференции лидеров 3 стран антигитлеровской коалиции.
Здоровье
ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса
Единоборства
Реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором может пройти осенью
Первый бой Нурмагомедова и Макгрегора состоялся осенью 2018 года. Тогда россиянин побил ирландца.
Происшествия
Пенсионер устроил стрельбу в подъезде Петербурга
В Санкт-Петербурге в ночь на субботу, мужчины в возрасте от 27 до 33 лет, устроили шумную посиделку в подъезде, чем помещали местному пенсионеру.