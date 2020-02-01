Экономика
News.ruМинэкономразвития обновило макропрогноз на ближайшие два года
Минэкономразвития обновило макропрогноз на 2020–2022 годы с учётом итогов 2019 года и поручения президента РФ Федеральному собранию.
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Новый прогноз Минэкономразвития подразумевает плавное ослабление рубля до 68 к доллару
Profinance.ruвчера в 05:25
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Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Происшествия
На борту самолета «Победы» из Челябинска в Москву умер пассажир
На борту лайнера авиакомпании «Победа», прилетевшего из Челябинска во Внуково, скончался пассажир.
Общество
В России выявили первых зараженных коронавирусом
В России впервые выявили заражение коронавирусом. Об этом сообщили вице-премьер Татьяна Голикова.
Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
"Представленные рекомендации учитывают фактические данные, опубликованные специалистами Всемирной организации здравоохранения, китайского и американского центра по контролю за заболеваемостью, а также Европейского Центра по контролю за заболеваемостью в материалах по лечению и профилактике этой инфекции", - сообщили в Минздраве.
Происшествия
В кафе в Новосибирске обрушилась крыша
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с последней командой чемпионата Австрии
ЦСКА на сборе Испании сыграл вничью с австрийской командой «Сваровски Тироль» (2:2). Клуб из Инсбрука занимает последнее, 12-е, место в чемпионате Австрии.
Общество
В Ухане за 10 дней построили больницу для зараженных коронавирусом
Больница, рассчитанная на 1 тыс. мест, была построена за 10 дней и начнет работать завтра, 3 февраля.
Армия и оружие
Россиян из Китая эвакуируют пять самолётов ВКС
Ранее сообщалось, что посольство России в КНР приступило к формированию списков соотечественников, желающих вернуться домой.
Общество
Росстат назвал регионы России с наибольшей убылью населения
Согласно предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год, в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) федеральных округах отмечена наибольшая убыль населения.
Политика
В России назвали коронавирус биологическим оружием
По словам бывшего члена комиссии по биологическому оружию ООН Игоря Никулина, новый тип коронавируса 2019-nCoV является разработкой американских ученых и представляет из себя биологическое оружие против китайцев.
Политика
Пушков предостерег Белоруссию насчет американской нефти
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике, сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Америка готова полностью обеспечить Белоруссию нефтью.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Общество
В Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил привязать сумму максимального штрафа к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) в связи с ужесточением штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Финансы
Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов
Газета отметила, что с 31 января Сбербанк снизил ставки вкладов своей базовой линейки на 0,1–0,25 процентного пункта (п. п.), в розничном сегменте с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% в зависимости от суммы и срока вложений.
Политика
Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции
Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Происшествия
В Петербурге загорелся «Лениздат»
В Петербурге горит издательство «Лениздат». Пожар произошел в пятиэтажном здании на площади 200 квадратных метров, сообщает «Интерфакс».
Энергетика
Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти
Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Общество
Московские сурки проспят свой праздник
Гаджеты
Intel хитрым образом ухудшит будущий процессор Core i5
По сети гуляет информация о том, что Intel скоро выпустит несколько мощных мобильных процессоров Core i5-10300H и Core i7-10750H.
Общество
Германия возмутилась отказом России принять самолет с эвакуированными
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала отказ России в посадке самолета Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ.
Политика
Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем
Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Политика
2 февраля 1920 года Россия и Эстония подписали Тартуский договор
Тартуский мирный договор был заключен ровно сто лет назад - 2 февраля 1920 года.
Теннис
Кенин стала самой молодой чемпионкой Australian Open после Шараповой
21-летняя Кенин стала самой молодой чемпионкой Australian Open в женском одиночном разряде со времен Марии Шараповой, которая выиграла турнир в 2008 году в возрасте 20 лет.
Армия и оружие
Российские бомбардировщики обнаружены у границ США и Канады
Специалисты обнаружили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады.
Общество
Сотрудник банка раскрыла способы выявления телефонных мошенников
«Важно знать, что сотрудник банка никогда и ни при каких обстоятельствах не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код (это последние три цифры на обратной стороне банковской карты), пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщений», — добавила Тузова.
Технологии
Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов
Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.