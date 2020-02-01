Экономика

News.ruNews.ruМинэкономразвития обновило макропрогноз на ближайшие два года

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Минэкономразвития обновило макропрогноз на 2020–2022 годы с учётом итогов 2019 года и поручения президента РФ Федеральному собранию.
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Минэкономразвития обновило макропрогноз на ближайшие два года

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