В годовом выражении инфляция замедлится до 4,1% с 4,3% в августе. Напомним, ранее, в конце августа, Минэкономразвития понизило прогноз инфляции с 4,3% до 3,8%. Согласно обновлённым ожиданиям, по итогам 2019 года инфляция может оказаться даже ниже этого порога.

Минэкономразвития обновило прогноз по инфляции в России

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