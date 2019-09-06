Финансы
REGNUMМинэкономразвития обновило прогноз по инфляции в России
В годовом выражении инфляция замедлится до 4,1% с 4,3% в августе. Напомним, ранее, в конце августа, Минэкономразвития понизило прогноз инфляции с 4,3% до 3,8%. Согласно обновлённым ожиданиям, по итогам 2019 года инфляция может оказаться даже ниже этого порога.
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Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 05:16, Вашингтон
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания пред боем с американцем Дастином Порье.
REGNUM 02:41
Шоу-бизнес
Дочь Кристины Асмус осталась недовольна поведением Егора Крида
Увидев на странице в Instagram звездной матери совместное фото со знаменитостью наследница осталась недовольна поведением Крида, ведь он показывал пальцем на актрису.
OAnews 01:09
Политика
Пётр Порошенко снова не явился на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Пётр Порошенко снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) страны, об этом 6 сентября сообщил адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань в эфире телеканала «Прямой».
REGNUM 03:47
Футбол
Суд освободил футболистов Мамаева и Кокорина по УДО
На выездом заседании суда в колонии, где отбывают наказание Павел Мамаев и Александр Кокорин, было принято решение освободить спортсменов по УДО.
9111.ru 03:12
Экономика
В Сбербанке подсчитали средний чек на покупку букета к 1 сентября
Средний чек на покупку букета к 1 сентября составил 1,4 тыс. рублей, что на 5% ниже чем годом ранее, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.
ТАСС 04:18
Армия и оружие
В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США
Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, заявил председатель Комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд на неправительственном Совете по международным отношениям.
РИА Новости вчера в 22:17
Гаджеты
IFA 2019: прочный планшет Samsung Galaxy Tab Active Pro с пером S Pen
3DNews вчера в 10:18
Происшествия
В ФБК и штабе Навального начались обыски
Ведомости вчера в 12:21
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью
Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ 04:47
Общество
Объявлены финалисты конкурса на застройку Рижского грузового двора
Жюри открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора определило пятерку финалистов.
Глас Народа 04:20
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
РИА Новости вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Политика
Кандидат в депутаты Мосгордумы подал в суд на Навального
Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Боровик подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией из-за проекта «Умное голосование».
Медиазона 02:18
Общество
В Индии 74-летняя женщина родила двойню
РИА Новости вчера в 22:19
Общество
В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском вчера в 12:39
Общество
Роструд назвал сферы с высокими зарплатами
RT на русском 01:45
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Политика
Путин предложил США купить российское гиперзвуковое оружие
Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление, в котором предложил американской стороне приобрести российские гиперзвуковые ракеты.
Avia.pro вчера в 07:51
Здоровье
Запах горелого тоста помог девушке обнаружить опухоль головного мозга
98 процентов злокачественных образований в мозге были удалены. Биопсия показала — опухоль была четвёртой степени.
Life.ru 04:35
Авто
Продажи новых автомобилей в России снова снизились
По итогам августа российский автомобильный рынок снова снизился, но падение оказалось минимальным.
Wroom.ru 04:31
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Происшествия
В Екатеринбурге заступившийся за сына мужчина отправится под суд
В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в угрозе убийством в отношении несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 119 УК РФ).
REGNUM 03:25
Шоу-бизнес
В шоу «Пятница с Региной» участниками станут звёздные пары
Актуальные Новости 04:33
Экономика
Рынок акций РФ обновил двухмесячный максимум индекса МосБиржи
Рынок акций РФ в четверг, 5 сентября, закрепился выше 2800 пунктов по индексу МосБиржи (максимум почти за два месяца) на фоне роста внешних фондовых площадок и нефти на новостях о возобновлении торговых переговоров США и Китая в октябре.
Интерфакс вчера в 12:48
Музыка
Певица Монеточка выпустила клип о безденежье
Певица Монеточка выпустила новый клип на свою песню "Нет монет", которая входит в состав альбома "Раскраски для взрослых".
Piter.tv 04:55